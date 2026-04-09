Bankalarda ve katılım bankalarında birikim yapan milyonlarca kişi için en kritik sorulardan biri "param güvende mi?" olmaya devam ediyor. "Faizsiz finan" ve"kâr-zarar ortaklığı" esaslarına göre faaliyet gösteren katılım bankalarında da konvansiyonel bankalarda olduğu gibi devlet güvencesi vardır. Peki, katılım bankası TMSF güvencesi ne kadar?

Tasarruf sahipleri parasal birikimlerini bankalarda saklarken, zaman zaman "param güvende mi?" soruları da akıllara gelir. Türkiye’de, bankalardaki hesaplarda devlet güvencesi vardır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından, her 1 hesap için 2026 başından itibaren 1 milyon 200 bin TL’lik resmi güvence sağlanmaktadır.

1,2 MİLYON TL’Yİ AŞAN TUTARLAR

Bu güvence, şu anlama gelmektedir: 1 hesap sahibinin 1 bankada 1 milyon 200 bin TL ya da daha altında olan hesaplarının tamamı TMSF güvencesi altındadır. Bu miktarın üzerindeki tutarlar ise kapsam dışındadır.

Örneğin, 1 milyon 500 bin TL’lik bir hesabın “banka kaynaklı” herhangi sebeple tasfiyesi halinde, bunun 1 milyon 200 bin TL’lik kısmı TMSF tarafından bireysel müşteriye verilir. 300 bin TL’lik diğer kısmı ise bireysel yatırımcının kaybı olur.

Katılım Bankalarındaki tasarruflara güvence var mıdır? TMSF güvencesi tutarı

SEKTÖRDE SIKI DENETİM

Ancak Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından sistemde faaliyet gösteren bütün finans kuruluşları, oldukça ciddi denetim ve yaptırımlara tabidir. Bu sebeple sistemdeki herhangi bir bankanın finansal yapısında meydana gelebilecek muhtemel bir bozulma, çok erkenden teşhis edilmekte ve gerekli tedbirler hemen alınmaktadır.

KATILIM BANKALARINDA DURUM

“Faizsiz finans” esaslarına göre faaliyet gösteren katılım bankaları ilgili olarak da, zaman zaman “kâr-zarar ortaklığı” modeli sebebiyle kafalar karışmaktadır. Ancak katılım bankalarındaki bireysel hesaplar da kişi başına 1 milyon 200 bin TL'ye kadar TMSF güvencesi kapsamına alınmıştır.

Bu güvence sadece TL hesapları değil döviz ve altın hesaplarını da kapsamaktadır. Bir katılım bankasının faaliyet izninin herhangi bir sebeple kaldırılması halinde bu güvence devreye girer. Müşterilere payları ise TL olarak verilir.



Haberle İlgili Daha Fazlası