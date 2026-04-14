Helal yatırım araçları arasında yer alan katılma hesabı açmak isteyenler için vade ve gün seçenekleri öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Faizsiz bankacılık esaslarına göre sunulan bu hesap türünde, tercih edilebilecek süreler ve esnek vade alternatifleri yatırımcıların kararını doğrudan etkiliyor. Katılma hesapları yalnızca faizsiz bankacılık prensipleriyle çalışan katılım bankalarında açılabilir.

KATILMA HESABI HANGİ GÜN SEÇENEKLERİNDE AÇILIR?

Katılma hesabı, kâr ortaklığı esasına dayanan yapısıyla faizsiz bankacılık prensiplerine uygun bir getiri imkanı sunar. Bu hesapta biriken tasarruflar; ticaret, sanayi ve benzeri alanların finansmanında değerlendirilir ve elde edilen kazanç belirli oranlar dahilinde hesap sahipleriyle paylaşılır. Bu nedenle getiriler sabit değildir ve bankanın finansman faaliyetlerinden elde edilen kâra bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Katılma hesabı; Türk Lirası, Euro, Amerikan doları ve altın gibi farklı para birimleriyle açılabilir. Yatırımcılar, 1 ay (31 gün), 3 ay (91 gün), 6 ay (180 gün) ve 12 ay (365 gün) gibi standart vadelerin yanı sıra 32 günden başlayan kırık vade seçenekleriyle de hesap oluşturabilir. Bunun yanında esnek vadeli katılma hesaplarında vade süresi 32 günden başlayarak 450 güne kadar uzatılabilir.

Katılma hesaplarından elde edilen kâr payları üzerinden uygulanan vergi oranları ise vade süresi ve para birimine göre değişiklik gösterir. Buna göre, 6 aya kadar vadeli hesaplarda belirli oranlarda stopaj uygulanırken, 1 yıla kadar olan vadelerde farklı oranlar geçerli olur. 1 yılın üzerindeki vadelerde ise stopaj oranları daha düşük seviyelere iner. Bu durum, yatırımcıların vade tercihlerini belirlerken dikkate aldığı unsurlar arasında yer alır.

KATILMA HESABI EN AZ KAÇ GÜN OLUR?

Katılma hesabı en az 1 ay vadeli olarak açılır. Ancak uygulamada 32 günden başlayan seçenekler de sunulmaktadır.

KATILMA HESABI HANGİ PARA BİRİMLERİYLE AÇILABİLİR?

Katılma hesabı Türk Lirası, Euro, Amerikan doları ve altın gibi farklı para birimleriyle açılabilir. Bu sayede yatırımcılar tercih ettikleri para cinsine göre birikimlerini değerlendirebilir.

KATILMA HESABINDA VADE BOZULMADAN PARA ÇEKİLEBİLİR Mİ?

Bazı katılım bankalarında vade bozulmadan kısmi para çekme imkanı bulunur. Bu durumda kalan tutar üzerinden kâr payı hesaplanmaya devam eder ancak bu özellik her hesap türünde geçerli olmayabilir.

