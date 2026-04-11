Katılma hesabı ile birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. Faizsiz bankacılık ilkelerine uygun, kâr-zarar ortaklığı çerçevesinde getirinin paylaşıldığı bir yapıya sahip katılma hesabını Mobil, İnternet Şube ve şubeler üzerinden hemen açabilirsiniz! Peki, kimler katılma hesabı açabilir? Katılma hesabı açmak için gerekli şartlar neler?

Türkiye’de helal yatırım araçları ve İslami yatırım fonu seçenekleri ilgi görürken, katılma hesabı açmak isteyenler şartlar, başvuru süreci ve gerekli belgeleri inceliyor.

KİMLER KATILMA HESABI AÇABİLİR?

18 yaşını doldurmuş olan ve birikimlerini katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak değerlendirmek isteyen tüm bireysel ve ticari bankacılık müşterileri katılma hesabı açabilir.

KATILMA HESABI AÇMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Katılma hesabı açmak için hesap açmak istediğiniz bankanın müşterisi olmanız ve hesap özelinde gerekli olan minimum tutarı yatırmanız yeterlidir. Bazen açmak istediğiniz katılma hesabı türüne göre katılma hesabı ile birlikte yatırım hesabı ya da farklı hesap türleri de açmanız gerekebilir.

KATILMA HESABI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Katılma hesabı açmak için öncelikle tercih ettiğiniz bankanın müşterisi olmanız gerekir. Bireysel müşteriler için müşteri olma adımında istenen evraklar genellikle aşağıdaki gibidir:

Nüfus cüzdanı

Açık adres ve iletişim bilgileri

Sabit telefon ya da cep telefonu numarası



Katılma hesabı (vadeli kâr payı hesabı), banka şubelerinden, mobil uygulamadan, internet şubesinden veya telefon bankacılığı aracılığıyla kapatılabilir.





