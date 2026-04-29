Katılım bankacılığında katılma hesaplarına dağıtılacak kâr payı hesaplanırken, havuzun performansından bankanın alacağı pay düşülür. Ardından ortaya çıkan brüt kârlılık oranına ve vadelere göre fon sahiplerinin de kâr payı hesaplanır. Vadeye göre stopaj kesintisi de yapılır ve net kâr bu şekilde ortaya çıkar.

Katılım bankacılığında “faizsiz” prensipler dikkate alındığı için, sistem kâr-zarar ortaklığı esası üzerine inşa edilmiştir. Bu sistemde, geleneksel bankalarda olduğu gibi önceden (vade başında) ilan edilen garanti bir getiri (faiz) yoktur. Buna karşılık katılım bankaları topladıkları paraları ortak bir havuza alır. Bunlar mutlaka karşılığı olan ticari faaliyetlerde kullanılır ve bütün bu işlemlerin neticesinde sistemin bir kâra ulaşması hedeflenir. Bu kâr, havuz katılımcıları (yani katılım hesabı açan müşteriler) arasında paylaşılır.

KÂR-ZARAR HESABI NASIL YAPILIR?

Katılım bankaları kâr-zarar hesabını yaparken genellikle şu yolu izler:

1-PAYLAŞIM ORANI İLAN EDİLİR

Katılma hesaplarına dağıtılacak kâr payı öncesinde, bankanın ve müşterinin “kârdan ne kadar pay alacağı” belirlenir. Bu, klasik bir “kâr paylaşım oranı” tespitidir. Genellikle bankalar, dağıtılabilir kârın %80 ya da 90’ını müşterilere dağıtır; yüzde 20 ya da 10’unu ise kendileri alır.

Banka, burada “işletmeci” unvanıyla “parayı yönetme” karşılığında kendine pay ayırmaktadır. Bu pay “yönetim giderleri” olarak da bilinmektedir.

2-HAVUZLAR BELİRLENİR

Katılım bankalarına yatırılan paralar sadece bir havuzda toplanmaz. Çünkü her paranın vadesi faklıdır. Bununla birlikte para birimi de farklılık gösterebilir. Dolayısıyla vadeye ve para birimine göre ayrılmış çok sayıda havuz bulunabilir. Mesela vadesi 32 gün olan paralar aynı havuzda tutulur.

3-BİRİM DEĞER HESAPLANIR

Katılım bankası bünyesinde oluşan her havuzun kazanç performansı kendi içinde hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken, havuzun o günkü toplam değeri, havuzdaki toplam pay sayısına bölünür. Böylece birim değere ulaşılır. Havuzun kârlılığı artıyorsa birim değer de daha yüksek seviyede gerçekleşir. Birim değer hesabının ardından da havuzun “yıllık brüt kazanç oranı” ortaya çıkar.

4-STOPAJ KESİNTİSİ UYGULANIR

Katılma hesaplarında da stopaj (vergi) kesintisi vardır. Elde edilen kâr payı üzerinden vade gününe göre değişen oranlarda vergi uygulanır. 2026 yılı itibarıyla TL katılım hesaplarına;

-6 aya kadar vadelilerde %17,50,

-1 yıla kadar vadelilerde %15,00 ve

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda da %10 stopaj uygulanmaktadır.

Net getiri, stopaj kesintisinin ardından ortaya çıkmaktadır.

ÖRNEK HESAPLAMA

Bir hesap sahibinin, yıllık %40 kâr payı ile 100 bin TL ve 32 gün vadeli katılım hesabı açtığını varsayalım… Getiri hesabı şöyle yapılmaktadır:

-Ana para: 100.000 TL

-Günlük brüt getiri (yıllık %40’a göre): 109,59 TL

-Vade sonu getiri (32 gün): 3.506,85 TL

-Vergi sonrası (%17,50) getiri: 2.893,15 TL



Haberle İlgili Daha Fazlası