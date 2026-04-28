Kira sertifikası (sukuk) ile tahvil, yatırımcısına sunduğu haklar ve getiri modeli açısından birbirinden ayrılan iki farklı finansal araçtır. Son dönemlerde birçok kişinin rağbet gösterdiği kira sertifikaları, varlık temelli bir yatırım aracı olarak daha sağlam ve düşük riskli kabul edilebilir. Peki, Kira Sertifikası ile tahvil arasındaki farklar neler?

Tahvil, bir borçlanma aracıdır. Tahvil satın alan yatırımcı, ihraççı kuruluşa borç vermiş olur. Devlet veya özel sektör tarafından ihraç edilebilir. Yatırımcıya belirli dönemlerde sabit veya değişken oranlı faiz getirisi sağlar. Kuponlu veya kuponsuz olarak ihraç edilebilir.

Kira Sertifikası (Sukuk) ise, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve yatırımcısına belirli bir varlık ya da projeden elde edilen gelir üzerinden pay alma hakkı sunan bir yatırım aracıdır. Katılım finansı ilkelerine uygun şekilde yapılandırılır.

KİRA SERTİFİKASI VE TAHVİL TEMEL FARKLAR

Kira sertifikası ile tahvil arasındaki en belirgin ayrım, yatırımın yapısında ortaya çıkıyor. Tahvilde yatırımcı, ihraççı kuruluşa borç vererek alacaklı konumuna geçerken; kira sertifikasında yatırımcı, belirli bir varlık ya da projeye dayalı olarak gelir ortaklığına katılıyor. Bu yönüyle kira sertifikası mülkiyet veya gelir paylaşımı temelli bir yapı sunarken, tahvil tamamen borç ilişkisine dayanıyor.

İki yatırım aracı arasındaki bir diğer önemli fark, dayanak varlık zorunluluğu. Kira sertifikaları mutlaka somut bir varlık veya projeye bağlı olarak ihraç edilirken, tahvillerde böyle bir zorunluluk bulunmuyor.



Kira sertifikası, varlığa dayalı ve gelir ortaklığı esasına dayanırken; tahvil, borç verme ve faiz geliri üzerine kuruludur. Bu yönüyle iki yatırım aracı hem yapısal hem de getiri modeli açısından birbirinden ayrılır. Getiri modeli açısından bakıldığında da farklılık net şekilde görülüyor. Kira sertifikasında yatırımcı, kira geliri, ticari kazanç veya proje kârından pay alırken; tahvilde getiri doğrudan faiz üzerinden sağlanıyor.

Son olarak, iki ürünün finansal sistem içindeki konumu da ayrışıyor. Kira sertifikalarıİ slami yatırım prensiplerine prensiplerine uygun olarak faiz içermeyen bir yapı sunarken, tahviller geleneksel finans sisteminin bir parçası olarak faiz temelli işliyor. Bu yönüyle yatırımcıların tercihleri, hem risk-getiri dengesi hem de finansal ilkelere bakış açılarına göre şekilleniyor.

