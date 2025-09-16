Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kayısıya alternatif olarak yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor

Kayısıya alternatif olarak yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da kayısıya alternatif ürün arayışına giren bir vatandaş, karadut üretimine başladı. 10 yıldır karadutla uğraşan çiftçi, bu yıl yaşanan zirai dondan nasibini aldı. 7 dönüm arazisinden normalde 2-3 ton ürün aldığını belirten vatandaş, "Bu sene yaklaşık 500 kilo alabildik. Kurutulmuş ürünlerin kilogramını 475 ila 500 TL arasında sattım" dedi.

Malatya'da kayısıya alternatif ürün arayışına giren 70 yaşındaki Haydar Duman, karadut yetiştirmeye karar verdi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde 7 dönüm arazide karadut üretimi yapan Duman, 10 yıldır bu işle uğraşıyor. 

İlk yıllarda pazarlama sıkıntısı nedeniyle ürünlerinin çoğunu değerlendiremediğini belirten Duman, son 2-3 yıldır ise ürünleri satışa sunabildiğini ifade etti. Bu yıl soğuk havanın rekolteyi düşürdüğünü belirten Duman, buna rağmen kaliteli ürün elde ettiklerini aktardı.

Kayısıya alternatif olarak yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor - 1. Resim

KİLOSU 500 LİRA

Bu yıl yaklaşık 500 kilogram ürün elde ettiğini belirten Duman, "Soğuklardan dolayı verim az oldu. Normalde iki-üç ton arasında ürün alabiliyorum. Bu sene yaklaşık 500 kilo alabildik. Kurutulmuş ürünlerin kilogramını 475 ila 500 TL arasında sattım" dedi.

Kayısıya alternatif olarak yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor - 2. Resim

"HASADI KAYISIDAN 20 GÜN ÖNCE TAMAMLADIK" 

Bahçesinde 220 karadut ağacı bulunduğunu kaydeden Duman, "Şu an aktif olarak 210 ağaç meyve veriyor. Soğuk nedeniyle birkaç ağaç zarar gördü. Hasadı kayısıdan yaklaşık 20 gün önce tamamladık" diye konuştu.

Kayısıya alternatif olarak yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonlar Ligi'nde "bilet" krizi! Frankfurt'ta dev maç öncesi Galatasaray endişesiTEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor! Dağıtılacak ödül miktarı dudak uçuklattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
5 kilo yaş üründen 1 kilo kurusu çıkıyor! Torosların yeşil altınında hasat başladı, 100 liradan satışta - EkonomiTorosların yeşil altınında hasat zamanı! Kilosu 100 liraOkul zili zamla çaldı, fiyatlar cep yaktı! Devlet okulunda tost 85 TL - EkonomiOkul zili zamla çaldı! Fiyatlar cep yakıyorÜcretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,2 arttı - EkonomiÜcretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,2 arttıTürkiye'den en çok ev alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi açık ara lider - EkonomiTürkiye'den en çok ev alan yabancı sıralamasıVerim düştü, fiyat arttı! Bu yıl bahçede kilosu 600 lira - EkonomiBu yıl bahçede kilosu 600 liraTarım-ÜFE yıllık yüzde 41,55 arttı - EkonomiTarım-ÜFE yıllık yüzde 41,55 arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...