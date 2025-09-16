Kayısıya alternatif olarak yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor

Malatya'da kayısıya alternatif ürün arayışına giren 70 yaşındaki Haydar Duman, karadut yetiştirmeye karar verdi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde 7 dönüm arazide karadut üretimi yapan Duman, 10 yıldır bu işle uğraşıyor.

İlk yıllarda pazarlama sıkıntısı nedeniyle ürünlerinin çoğunu değerlendiremediğini belirten Duman, son 2-3 yıldır ise ürünleri satışa sunabildiğini ifade etti. Bu yıl soğuk havanın rekolteyi düşürdüğünü belirten Duman, buna rağmen kaliteli ürün elde ettiklerini aktardı.

KİLOSU 500 LİRA

Bu yıl yaklaşık 500 kilogram ürün elde ettiğini belirten Duman, "Soğuklardan dolayı verim az oldu. Normalde iki-üç ton arasında ürün alabiliyorum. Bu sene yaklaşık 500 kilo alabildik. Kurutulmuş ürünlerin kilogramını 475 ila 500 TL arasında sattım" dedi.

"HASADI KAYISIDAN 20 GÜN ÖNCE TAMAMLADIK"

Bahçesinde 220 karadut ağacı bulunduğunu kaydeden Duman, "Şu an aktif olarak 210 ağaç meyve veriyor. Soğuk nedeniyle birkaç ağaç zarar gördü. Hasadı kayısıdan yaklaşık 20 gün önce tamamladık" diye konuştu.