Ticaret Bakanlığı, "güvensiz" olarak nitelediği iki ürünü daha ifşa etti. Markasına kadar ifşa edilen keçeli kalem ve silginin "boğulma" riski taşıdığı gerekçesiyle piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen ürünler ise markalarına kadar kamuoyu ile paylaşılıyor.

2 KIRTASİYE ÜRÜNÜ PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlık son duyurusunu 22 Aralık tarihinde yaptı. Çocuklara yönelik 2 kırtasiye ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Keçeli kalem ve silgi! Ölüm riski var, bakanlık satışını yasakladı

BOĞULMA RİSKİ VAR

"Taros" marka keçeli kalemlerin 3 yaş altı çocuklarda boğulma riski taşıdığı belirtildi. Ayıcık figürlü "S-9171 model" pembe silginin de "boğulma" riski taşıdığı vurgulandı. Her iki ürünün de satışı yasaklandı.

