Kahramanmaraş'ta yüksek kesimlerde kayalık alanlarda yetişen çiriş otu için mesai başladı. Vitamin bakımından oldukça zengin olan çiriş otu, bölgede birçok yemekte kullanılıyor. Bir kişinin ortalama 70 kilogram topladığı çiriş otunun kilosu 300 liradan alıcı buluyor. Böylece 1 kişinin günlük kazancı 21 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde yetişen çiriş otu, baharın gelişiyle birlikte yeniden toplanmaya başlandı.

Kendi kendine yetişiyor, kilosu 300 lira! Dağlardan toplayıp günde 21 bin lira kazanıyorlar

BİRÇOK YEMEKTE KULLANILIYOR

Değirmendere beldesinin yüksek kesimlerinde kayalık alanlarda yetişen çiriş otu, hem lezzeti hem de besin değeriyle dikkat çekiyor. Çiriş otu; börek, boranı ve pilav gibi birçok yemekte kullanılırken, aynı zamanda kışlık olarak da hazırlanabiliyor. Yöre halkı çirişi kavurma ya da otlu börek şeklinde tüketmeyi tercih ediyor.

"VİTAMİN BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİN"

Göksun'da yaşayan vatandaş Halil İbrahim Algan, Değirmendere çirişinin diğer bölgelerde yetişen türlerden farklı özellikler taşıdığını belirterek, "Yüksek rakımlarda yetişmesi, dayanıklılığı ve kendine has hoş tadıyla öne çıkıyor. Kayalık alanlarda yetiştiği için vitamin bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip" dedi.

KİLOSU 300 TL

Çiriş toplamanın oldukça zahmetli bir süreç olduğunu ifade eden Algan, "Ortalama 70 kilogram ürün toplamak için yaklaşık 30 kilometrelik zorlu bir yolculuk yaptık. Ürünün kilosu şu anda 300 TL'ye kadar alıcı buluyor" diye konuştu.

