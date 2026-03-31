Samsun'a 2026-2030 yılları arasında devasa bir enerji yatırımı yapılacak. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ), kentte 25 milyar TL tutarında yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirecek. İşte kentte yapılacak çalışmalar...

"Geleceğin enerji altyapısını inşa etme" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (YEDAŞ), 2026-2030 yılları arasında Samsun'da 25 milyar TL'lik yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirecek. Bu yatırımlarla birlikte Samsun'un enerji altyapısının geleceğe hazır, daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

PLANLANAN YATIRIMLAR

YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, Bölge Koordinatörü Emin Uğur Aslan, Samsun Bölge Müdürü Sedat Adıgüzel ve Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda yapılan sunumda, bölgede ve kentte hayata geçirilmesi planlanan toplam 62 milyar TL'lik yatırımlar anlatıldı. Bu plan kapsamında; yeni elektrik dağıtım hatları kurulacak, eski ve yıpranmış şebekeler yenilenecek, trafoların kapasitesi artırılacak, yer altı kablo sistemleri yaygınlaştırılacak, bakım ve onarım çalışmaları artırılacak. Yapılacak bu çalışmalar sayesinde arıza sayısının azalması ve elektrik kesintilerinin daha kısa sürmesi hedefleniyor. Ayrıca, dijital teknolojilerin kullanımı artırılarak şebeke daha akıllı bir şekilde yönetilecek. Böylece sorunlara daha hızlı müdahale edilebilecek ve enerji arz güvenliği güçlendirilecek.

KESİNTİ SÜRELERİNDE İYİLEŞME

Sunumda ayrıca kesinti sürelerindeki iyileşmelere özellikle dikkat çekildi. Elektrik dağıtım şirketinin Samsun'da 1,3 milyonu aşkın kullanıcıya, binden fazla personelle hizmet verdiği ve 30 bin kilometreyi aşan geniş bir şebeke ağını yönettiği ifade edildi. Özelleştirme sonrasında yapılan yatırımlar sayesinde şehrin elektrik altyapısının büyük ölçüde yenilendiği vurgulandı. Bu yatırımların sonuçlarına da değinilerek, son 7 yılda abone başına düşen ortalama kesinti süresinin yüzde 51 oranında azaldığı, kesinti sıklığının ise yüzde 34 düştüğü belirtildi. 2025 yılı itibarıyla kişi başına düşen kesinti süresinin 532 dakikaya kadar gerilediği ifade edilirken, yeni yatırım döneminin tamamlanmasıyla bu sürenin 426 dakikaya indirilmesinin hedeflendiği aktarıldı. Ayrıca kesinti sıklığında da iyileşmenin devam edeceği belirtilerek, 2025'te kişi başına 7,7 olan kesinti sayısının, 2030 yılı sonunda 5,5 seviyesine düşürülmesinin planlandığı ifade edildi.

"SAMSUN'UN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

Konuya ilişkin sunum yapan Barış Demir, Samsun'un büyüyen yapısına güçlü bir enerji altyapısıyla karşılık verdiklerini belirterek, "Enerji altyapısı, şehirlerin gelişiminde en kritik unsurların başında geliyor. Samsun'un artan enerji ihtiyacını karşılamak ve hizmet kalitesini daha ileri taşımak amacıyla kapsamlı bir yatırım planı hazırladık. 2026-2030 döneminde hayata geçireceğimiz 25 milyar TL'lik yatırım ile sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap veren bir altyapı oluşturmayı hedefliyoruz. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla birlikte şebekemizi daha dayanıklı, daha esnek ve daha akıllı bir yapıya kavuşturuyoruz. Dijital teknolojileri daha etkin kullanarak arızalara daha hızlı müdahale edebilen, hatta birçok durumda sorunu müşterilerimiz fark etmeden tespit edebilen bir sistem altyapısı oluşturuyoruz. Bu yaklaşım, hizmet kalitesine doğrudan katkı sağlayacak" dedi.

LED DÖNÜŞÜMÜYLE DAHA VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR AYDINLATMA

Samsun'da enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında LED aydınlatma dönüşümünün de hızlandırıldığına dikkat çeken Demir, "Bahsettiğim 25 milyar TL'lik yatırımın içinde aydınlatma yatırımları da yer alıyor. Şu anda LED dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Tasarruf odaklı olarak, sodyum buharlı ve daha yüksek tüketimli aydınlatma armatürlerini, daha az enerji tüketen LED armatürlerle değiştiriyoruz. 2026 yılı içerisinde 110 bin armatürün dönüşümünü tamamlamayı planlıyoruz. Bu kapsamda ana yollar ve caddelerde LED dönüşüm süreci başlatıldı. Daha düşük enerji tüketimi, uzun ömürlü kullanım ve daha yüksek aydınlatma kalitesi sağlayan LED teknolojisiyle birlikte hem enerji tasarrufu sağlanması hem de şehir estetiğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Planlanan dönüşüm programı doğrultusunda, 2030 yılı sonuna kadar Samsun genelindeki aydınlatma altyapısının yaklaşık yarısının LED sistemlere dönüştürülmesi amaçlanıyor. LED dönüşümü, sadece bir aydınlatma değişimi değil; aynı zamanda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir dönüşüm. Ana arterlerde başlattığımız bu süreçle birlikte hem enerji tüketimini azaltmayı hem de vatandaşlarımıza daha kaliteli bir aydınlatma hizmeti sunmayı hedefliyoruz. 2030 yılına kadar şehir genelinde önemli bir dönüşümü tamamlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

KAYIP KAÇAK VE GES ÇALIŞMALARI

Sunumda kayıp kaçak ve güneş enerji sistemleri (GES) ile ilgili de konuşan Demir, "Kayıp-kaçak oranına 2025 yılı verileriyle baktığımızda yaklaşık yüzde 5,7 seviyesindeyiz. Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu, dağıtım şirketlerinin sunduğu hizmet kalitesini ölçmek için her yıl belirli hedefler veriyor. Biz bu hedeflerin oldukça altındayız. Dağınık coğrafyalarda ve uzun dağıtım hatlarında hizmet verdiğimiz için şebekeyi sürekli test etmek zorunda kalıyoruz. Enerji dağıtım şebekesinin yapısı gereği teknik kayıplar da oluşuyor. Bu nedenle açıklanan oranların tamamını kaçak olarak değerlendirmemek gerekir; bu oranın içinde teknik kayıplar da yer almaktadır. YEDAŞ bölgesinde 900'e yakın GES tesisi bulunuyor. Trafo merkezi bazlı kapasite artışları her yıl planlanarak artırılmaya devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'nde güneşlenme süresi, İç Anadolu'ya kıyasla daha düşük olduğu için GES sayısı da görece daha az. Buna rağmen bölgemizde yaklaşık 900 farklı noktada GES sahası bulunuyor. Bu tesisler ya kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapıyor ya da doğrudan şebekeye enerji vererek katkı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: AGİS İLE İHBARDAN ÖNCE MÜDAHALE

Toplantıda ayrıca şu bilgiler de paylaşıldı:

"Elektrik dağıtım şirketi dijitalleşme yatırımlarıyla klasik şebeke işletmeciliği anlayışının ötesine geçerek veri temelli ve proaktif bir yönetim modelini hayata geçiriyor. Bu dönüşümün en önemli adımlarından biri olan Alçak Gerilim İzleme Sistemi (AGİS) sayesinde şebekenin yüzde 99'u uzaktan izlenebilir hale geldi. AGİS ile arızalar, vatandaşlardan herhangi bir ihbar gelmeden tespit ediliyor; ekipler hızla sahaya yönlendirilerek müdahale süreci başlatılıyor. Bu yaklaşım, kesinti sürelerinin azaltılmasına ve enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlıyor. SCADA ve OMS (Operasyon Yönetim Sistemi) altyapıları sayesinde arızalar artık uzaktan yönetilebilir hale gelirken, yüzde 90 oranına ulaşan uzaktan enerjilendirme kabiliyeti kesinti sürelerinin azaltılmasında kritik bir rol oynuyor. Artan SCADA istasyon sayısı ve uzaktan gerçekleştirilen manevralar sayesinde hem iş gücünde verimlilik sağlanıyor hem de kesinti süreleri minimize ediliyor. Bu sayede ekiplerin sahada maruz kaldığı riskler azalırken, iş sağlığı ve güvenliği seviyesi de ileri taşınıyor. Dijital altyapı yatırımları kapsamında Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) haberleşme oranı da yüzde 99 seviyesine ulaştı. Elektrik üretiminin tamamı uzaktan izlenirken, sokak aydınlatma sistemleri yüzde 100 oranında dijital altyapı üzerinden yönetiliyor. Böylece şebeke performansı anlık olarak takip ediliyor, operasyonel verimlilik artırılıyor ve hizmet süreçleri daha şeffaf bir yapıya kavuşuyor."

