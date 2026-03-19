Isparta'nın simgelerinden gül, bu yıl da tatlı severlerin ilgisini lokumlarla çekiyor. Bayram hazırlıkları kapsamında özellikle gül lokumu rağbet görüyor. Yaklaşık 40 farklı çeşitte gül lokumu üreten şehirdeki işletmeler, hem kent genelinde hem de Türkiye çapında yoğun siparişlerle karşılaştı. Bayrama günler kala stoklar neredeyse tükenirken, üreticiler ellerindeki sınırlı miktarla talebi karşılamaya çalışıyor. Bu sene lokumun kilosu yaklaşık 125 TL'den satılırken, Antep fıstığı, fındık, ceviz ve badem gibi ürünlerin kullanıldığı çeşitlerin fiyatı ise 350–500 TL arasında değişiyor.

Kilosu 500 liraya kadar çıkıyor! Bayram öncesi talep patlaması var, sipariş yağıyor

GÜL LOKUMUNDA ISPARTA'NIN ÖZEL GÜLÜ KULLANILIYOR

72 yaşındaki işletme sahibi Kenan Yıldırım, 1964'te Isparta'ya gelerek bu işe başladıklarını ve hâlen devam ettirdiklerini söyledi. Yıldırım, "Şükürler olsun işlerimiz sürekli yoğun ve üretimimiz kendi imalatımızdır" ifadelerini kullandı.

Özellikle gül lokumu ürettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Isparta'nın en önemli özelliği gül yetiştiriciliğidir. Biz de bu gülü değerlendiriyoruz; lokumlarımızda ve reçellerimizde gül yaprakları kullanıyoruz. Ürünlerimizde hiçbir yapay katkı yoktur" dedi.

Yıldırım, ayrıca ürünlerinin Türkiye genelinde ve yurt dışında çok sayıda sipariş aldığını, müşterilerden tebrik ve takdir mesajları geldiğini ifade etti.

RAMAZAN VE BAYRAM AREFESİNDE YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

Kenan Yıldırım, Ramazan ve bayram arefesinde yoğunluğun sürdüğünü belirterek, "Bazı müşteriler çikolata da talep ediyor, ancak gül lokumunun yeri bambaşkadır. Ben gül lokumunu daha çok tercih ederim ve halkımıza da bunu tüketmelerini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Normal lokumlarda da gül yaprağı bulunduğunu söyleyen Yıldırım, "Saadet adıyla satışa sunduğumuz lokumlarımızın kilosu yaklaşık 125 TL civarındadır. İçerisinde Antep fıstığı, fındık, ceviz ve badem gibi ürünlerin olduğu çeşitler ise 350–500 TL arasında değişiyor. Toplamda 35–40 çeşit gül lokumu üretiyoruz ve farklı şekillerde sunuyoruz. Hayatınızda en az bir kez bizim gül lokumumuzu tatmanızı öneririm" dedi.

"BİZ ISPARTALILAR BAYRAMDA GÜL LOKUMU TERCİH EDİYORUZ"

Alışveriş yapmaya gelen Halil Çalışır, "Isparta'da ikamet ediyoruz. Ramazan Bayramı'nda özellikle lokum tüketiyoruz. Bizim tercihimiz ise gül lokumu. Tadı, lezzeti ve kalitesi nedeniyle her bayram alıyoruz. Bugün 3 kilo lokum aldım, aileme, anneme, babama ve akrabalarıma da götüreceğim. Gül lokumunu sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya tavsiye ediyoruz. İçindeki gül yaprakları hem cezbedici hem de ayrı bir lezzet katıyor. Bu yüzden tercih ediyoruz" dedi.

