Kira sertifikaları, yatırımcılara düzenli getiri sunmasının yanı sıra likidite avantajı da sağlar. Yatırımcılar bu sayede sertifikalarını hızlı şekilde nakde çevirebilir. Peki bu likidite avantajı nasıl işler?

Kira sertifikalarında likidite avantajı, yatırımcının elindeki sertifikayı vadesini beklemeden nakde çevirebilme esnekliğini ifade eder. Türkiye’de ihraç edilen kira sertifikalarının Borsa İstanbul’da kote edilmesi, bu ürünlerin yalnızca vade sonuna kadar elde tutulmak zorunda olmadığını, aynı zamanda aktif bir ikincil piyasada işlem görebildiğini gösterir. Bu yapı sayesinde yatırımcılar, ihtiyaç duydukları anda kira sertifikalarını tamamen ya da kısmen satabilir ve nakde dönüşüm sağlayabilir.

Faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde ikinci el piyasada işlem görmesine izin verilen kira sertifikaları, yatırımcılara hem katılım finans prensiplerine bağlı kalma hem de ihtiyaç halinde yatırımlarını hızlıca nakde çevirme imkânı sunuyor.

Kira sertifikasında likidite avantajı nedir?

VADEDEN ÖNCE SATIŞ İMKANI

Likidite avantajını öne çıkaran temel unsur, yatırımcının nakit akışını kendi ihtiyaçlarına göre yönetebilmesidir. Sertifika sahibi, piyasa koşullarına bağlı olarak vadeden önce satış yaparak finansal planlamasını daha esnek hale getirebilir.

KİRA SERTİFİKASI'NIN DİĞER AVANTAJLARI

Katılım hesaplarının getiri oranları sabit olmamasına rağmen kira sertifikasının getirileri sabit oranlıdır ve katılım hesaplarına göre daha yüksek bir getiri verebilir.

Özellikle uzun vadeli yatırım düşünenler için enflasyona karşı korunma sağlayarak değer kaybını önlemeye yardımcı olabilir.

Katılım hesaplarından aynı vade de %15 olarak kesilen stopaj Kira Sertifikalarında %10 uygulanır.



