Summa Turizm Yatırımcılığı Kısıklı Park’la Türkiye’deki ilk konut projesini hayata geçiriyor

21 Aralık 2023 08:15 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 08:15

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Projenin tanıtımı Summa Turizm Yatırımcılığı AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Okan Sargın, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Meriç Kibar ve projenin mimarı CA2O Architects Kurucusu Yüksek Mimar Aybala Öz’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

EYLÜL 2024'TE TESLİM

Toplam 18 dönüm arazi üzerine inşa edilen projede 2+1’den 6+1’e kadar 177 daire bulunuyor. Lansman sürecine özel yüzde 10 indirimle satışa sunulan Kısıklı Park’ta daire fiyatları, 16 milyon 500 bin TL’den başlıyor. Proje değeri 200 milyon dolar olan Kısıklı Park’ın Eylül 2024’te teslim edilmesi hedefleniyor.

Summa Turizm Yatırımcılığı AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Okan Sargın, şirketin, 1989’da Ankara’daki Atakule Projesi’ni hayata geçiren merhum Mete Bora tarafından kurulduğunu, 1990’dan itibaren yurt dışı taahhüt projelerine Türkmenistan ile başlayıp Rusya Federasyonu, Moldova, Romanya’da faaliyetlerine devam ettiğini dile getirdi. Faaliyetlerin 2007 itibarıyla Libya’dan tüm Afrika kıtasına yayıldığını belirten Sargın “12 ülkede oteller, ofis binaları, kongre merkezleri, stadyumlar, kapalı spor sahaları, havaalanları, hastaneler ve benzeri yüze yakın projeyi anahtar teslim olarak tamamladık. Summa’nın Türkiye’deki projelerine örnek olarak Bodrum Yalıkavak Marina ve Hilton İstanbul Maslak Otel projesini gösterebiliriz. Şu anda halen yurtdışında devam eden 1 havaalanı, 1 otel ve 2 alışveriş merkezi yatırımımızla da büyümeye devam ediyoruz” dedi.

Kısıklı Park’ın kendi arsaları üzerinde inşa edildiğini ve Türkiye’deki ilk konut projeleri olduğunu anlatan Sargın, yeni projeler de yapacaklarını söyledi. İnşaatı yüzde 60 tamamlanan projenin yüzde 25’ine talep gelirken yüzde 20’sinin sözleşme aşamasında olduğu bilgisi verildi.