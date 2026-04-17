Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık artış %26,4 oldu. Bu oran %30,87 olan yıllık TÜFE’nin altında kaldı ve konutta reel gerileme devam etti. Ancak iller bazında bakıldığında 16 büyükşehir, enflasyonun üzerinde prim yaparak yatırımcısına reel getiri sundu. Martta en yüksek metrekare satış fiyatı 65 bin TL’yi aşarken, 3 ilde fiyat artışı %40’ın üzerinde gerçekleşti. 3 büyükşehir ise yüksek fiyat artışına rağmen 25 bin TL barajının altında kaldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de hane halkının altından sonra ikinci yatırım tercihi olan konut, reel anlamda değer kaybını sürdürdü. TCMB tarafından açıklanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), martta aylık bazda yüzde 2 arttı. Yıllık yükseliş yüzde 26,4 oldu. Bu oran %30,87 olan yıllık TÜFE’nin altında kaldı ve konut fiyatlarında reel gerileme devam etti.

İller bazında bakıldığında ise bazı şehirlerin enflasyonun üzerinde prim yaptığı ve yatırımcısına reel getiri sunduğu görüldü.

ENFLASYONU YENEN İLLER

İşlem hacminin yüksek olduğu “büyükşehir” statüsündeki illere bakıldığında, Endeksa verilerine göre, 16 ilde yıllık fiyat artışları enflasyondan daha yüksek oranda gerçekleşti.

Mart 2026 metrekare satış fiyatları ve son 1 yıllık değer atışları baz alındığında bu iller şöyle sıralanıyor:

Şehir M2 Fiyatı (TL) Değişim Oranı (%) İstanbul 62.204 40,53 Antalya 52.011 40,44 Muğla 65.607 40,20 Ankara 36.561 39,83 Ordu 35.648 35,94 Denizli 37.317 35,81 Erzurum 24.154 34,96 Samsun 34.457 34,45 Adana 30.609 34,20 Kocaeli 38.669 33,76 Kayseri 21.941 33,33 Trabzon 31.933 32,77 Van 30.106 32,65 İzmir 47.746 31,89 Diyarbakır 32.233 31,23 Mardin 22.113 30,90

RAKAMLAR NE ANLATIYOR?

-Metrekare satış bedeli 50 bin TL’nin üzerinde bulunan İstanbul, Antalya ve Muğla; pahalı fiyatlara rağmen son 1 yıllık süreçte artışta %40 barajını geçen 3 il olarak öne çıktı.

-3 büyükşehir arasında yer alan başkent Ankara da %40’a yakın yıllık ortalama primle, enflasyona karış koruma sağladı.

-İzmir’de fiyat artışı enflasyonun üzerinde gerçekleşse de bu artış oldukça sınırlı kaldı.

FİYATI DÜŞÜK İLLER DE LİSTEDE

-Listedeki büyükşehirler fiyat artış oranında enflasyonu yenmelerine rağmen; Kayseri, Erzurum, Mardin gibi illerde metrekare satış bedellerinin 25 bin TL altında kalması dikkat çekti.

-Listenin son sıralarında ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri yer aldı.

