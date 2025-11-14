"Faiz indirimleri, kredi oranlarına neden yansımıyor?" sorusuna cevap aranırken; Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan değerlendirmede, sadece politika faizinin değil mevduata yönelik makro ihtiyati kuralların da etkili olduğu, bu sebeple kredi oranlarının yüksek seyrini koruduğu aktarıldı. Bu hafta tamamlanırken en ucuz krediler hangi bankalarda? Örnek geri ödeme tabloları nasıl oluşuyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 7 Kasım ile sona eren haftada toplam tüketici kredisi hacmi 2 trilyon 702 milyar TL oldu. Söz konusu haftada kredi hacmi yaklaşık 9,2 milyar TL attı. Bu rakam aynı zamanda son 3 haftanın da en düşük artışına işaret etti.

‘KONUT’ VE ‘İHTİYAÇ’ ARTIYOR

Önceki 2 haftada artış eğilimi gösteren taşıt kredileri geçen hafta 661 milyon TL geriledi ve 48 milyar 916 milyon TL’ye çekildi. Konut kredisi hacmi 5 milyar lira artarak 647 milyar 202 milyon TL’ye yöneldi. İhtiyaç kredilerinde de 4,8 milyar liralık yükselişle 2 trilyon 5 milyar TL rakamına ulaşıldı.

KREDİ FAİZLERİ NEDEN DÜŞMÜYOR?

Bankalarca sunulan kredi faizlerine bakıldığında ise, TCMB’nin ekimdeki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından, finansman oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmadığı görülüyor. Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan değerlendirmede “Bankalar, ileriye dönük projeksiyonlarını oluştururken sadece politika faizini değil aynı zamanda efektif fonlama faizini ve mevduata yönelik makro ihtiyati kuralları da öngörebilmek durumunda” ifadelerine yer verilerek, "Faiz indirimleri kredi oranlarına neden yansımıyor?" sorusuna da cevap veriliyor.

Kredi faizleri neden düşmüyor? Konut, ihtiyaç ve otomobilde en ucuz krediler

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

14 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi oranları:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,69

-Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

1 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1 milyon TL konut kredisinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 395 bin 44 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

14 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz taşıt kredisi oranları:

-Albaraka: %3,02 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

-Akbank: %3,19

300 BİN TL/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 300 bin TL taşıt kredisinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 300 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,02

-Aylık taksit: 19 bin 527 TL

-Toplam geri ödeme: 468 bin 669 TL

Kredi faizleri neden düşmüyor? Konut, ihtiyaç ve otomobilde en ucuz krediler

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

14 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz ihtiyaç kredisi oranları:

-Alternatif Bank: %2,79

-TEB: %2,99

-QNB: %2,99

-Getir Finans: %3,49

-ON Dijital: %3,59

100 BİN TL/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 100 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %2,79

-Aylık taksit: 10 bin 426 TL

-Toplam geri ödeme: 125 bin 611 TL

ÖMER FARUK BİNGÖL

