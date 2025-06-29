Kripto paraya 3 bin dolar sınırı! Limit ve süreler değişti

Yeni düzenlemeyle stabil kripto paralarda günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar limit uygulanacak. Varlıkların çekim işlemlerine ise en az 48 saat bekleme mecburiyeti ve ilk çekimde 72 saat kuralı getirildi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Suç gelirlerinin aklanmasının önüne geçilmesi için kripto varlıklarla ilgili yeni sınırlamalar getirildi. Buna göre, müşterinin tanınması tedbirleri kapsamında kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından alınacak bazı sıkılaştırılmış tedbirlerle ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileriyle iş ilişkisi tesisi ve kimlik tespiti gerektiren diğer işlemlerinde işleme konu mal varlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinme tedbirleri uygulanacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları risk yönetim politikasında, tutar ve işlem sayısı sınırı belirlemeye yönelik uygun tedbirleri alacak.

LİMİT VE SÜRELER DEĞİŞTİ

Platformlar, aracılık ettikleri kripto varlık çekim işlemlerinde, başka platformlara yapılan transfer işlemleri dâhil, kripto varlık transferini, transfer edilecek kripto varlığın alım, takas veya yatırma işleminden en az 48 saat sonra gerçekleştirecek. Bu süre, ilk kripto varlık çekim işlemleri bakımından en az 72 saat olarak uygulanacak. Ayrıca platformlar tarafından aracılık edilen, bir veya birden fazla resmî para birimi de dâhil olmak üzere başka bir değere, hakka veya bunların birleşimine referans vererek istikrarlı bir değeri korumayı amaçlayan kripto varlıkların çekim işlemlerinde, başka platformlara yapılan transfer işlemleri dâhil, günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar limit uygulanacak.

İŞLEM AÇIKLAMASI OLACAK

Platformlar, bütün kripto varlık transfer işlemlerinde müşteriden işlemin mahiyetine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda bir işlem açıklaması temin edecek. Müşterinin tanınmasına ilişkin olarak bütün tedbirlerin yanı sıra, varlıkların kaynağına ilişkin bilgiler ile banka ya da diğer platform nezdindeki hesap detayları dâhil belgeleri periyodik olarak almaları da mecburi olacak.