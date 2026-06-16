ABD-İsrail ile İran arasında aylardır küresel ekonomiyi sarsan savaşta mutabakat anlaşması imzalanması, piyasalarda iyimserliği artırdı. Altın ve borsalar yükselirken petrol fiyatları sert geriledi. Gelişmeler, enflasyon ve faiz beklentilerinde de dengeleri değiştirdi.

EKONOMİ SERVİSİ- Dünya ekonomisini şubat ayından bu yana rehin alan, enflasyonu tırmandırıp enerji krizini körükleyen Orta Doğu’daki savaş ortamı, taraflar arasında imzalanan mutabakat anlaşmasıyla yerini bahar havasına bıraktı. Henüz nihai imza atılmasa da güçlü bir niyet beyanı olarak kabul edilen bu gelişme; küresel piyasalarda taşları yerinden oynattı. Anlaşma haberiyle birlikte hisse senetleri ve altın hızla yükselirken, petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşandı.

HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLÜYOR

Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve Hürmüz Boğazı’nın trafiğe kapatılmasıyla zirve yapan kriz, küresel petrol fiyatlarını tırmandırarak enflasyon endişelerini körüklemişti. Bu süreçte küresel likidite endişeleriyle ons fiyatında yüzde 19’un üzerinde kayıp yaşayan altın, mutabakatla birlikte âdeta küllerinden doğdu.

Küresel piyasalarda barış baharı: Dünya nefes aldı

Ons bazında fiyatlar altında yüzde 3,1 artışla 4 bin 339 dolara, gümüşte 4,1 yükselişle 70,7 dolara, platinde yüzde 3,5 primle 1781 dolara, paladyumda yüzde 4,7 artışla 1347,6 dolara çıktı. Bakırın libresi de yüzde 0,6 yükselişle 6,49 dolara yükselerek rekor seviyelere yakın seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,1 azalışla 82,1 dolara, alüminyumun libresi de yüzde 1,7 düşüşle 1,57 dolara indi.

PETROL VE GAZ FİYATLARI ÇAKILDI

Savaşın en çok vurduğu alan olan enerji cephesinde ise tam anlamıyla tersine rüzgarlar esiyor. Anlaşma umuduyla zaten düşüş eğiliminde olan ve 12 Haziran’da 87,33 dolardan işlem gören Brent petrol, resmi mutabakat haberiyle yüzde 4,4 daha değer kaybederek 83,44 dolara geriledi. Petroldeki bu çakılma gaz fiyatlarını da aşağı çekti. Uzmanlar, savaş öncesindeki 70 dolarlık seviyenin üzerinde seyreden fiyatların, anlaşmanın seyrine bağlı olarak düşüşünü sürdüreceğini öngörüyor.

Küresel piyasalarda barış baharı: Dünya nefes aldı

MERKEZ BANKALARI NEFES ALDI

Enerji maliyetlerinin düşmesi, küresel enflasyon kâbusunu da hafifletti. Hatırlanacağı üzere, kriz sebebiyle ABD’de enflasyon yüzde 4,2 ile son 3 yılın en yüksek seviyesine yükselmiş, bu da bugün yapılacak FED toplantısında yeniden faiz artış ihtimalini de masaya getirmişti. Yeni durum, düşük faiz yanlısı olan Trump’ın göreve getirdiği yeni FED Başkanı’nın elini rahatlatırken, bu ayı pas geçen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına da (TCMB) önümüzdeki dönem adına derin bir nefes aldırdı.

Piyasalarda risk primlerinin gerilemesiyle ABD’de endeks vadeli kontratlarda hızlı yükselişler dikkati çekerken, vadeli işlem piyasalarında, endeks vadeli kontratlarda Nasdaq 100 yüzde 2, S&P 500 yüzde 1,2 ve Dow Jones yüzde 0,9 yükselişle işlem görüyor.

İÇ PİYASADA ÇİFTE SEVİNÇ

Küresel piyasalar bu şekilde yön bulurken, iç piyasada gram altın yüzde 3 yükselişle 6.457 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,10 değer kazanarak 14.370,35 puana yükseldi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 6,41, holding endeksi yüzde 3,11 değer kazandı. Açılışın ardından sektörler arasında öne çıkan ulaştırma endeksi, petrol fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle yüzde 5’in üzerinde artışla en çok kazandıran sektör oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,96, madencilik endeksi ise yüzde 4,87 yükseldi. BIST 100 endeksi dolar bazlı 309,5 puana çıkarak 18 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesini test etti. Borsa İstanbul’daki yükselişte, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS), 26 Şubat’tan bu yana en düşük seviye olan 225’i görmesi, sanayi üretim endeksinin yüzde 3,7 artması da etkili oldu.



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