Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi fırsat bilen yatırımcıların fiziki altına yönelmesiyle birlikte piyasada paketli gram altın bulmak imkansız hale geldi. İslam Memiş, talebin patlamasıyla rafinerilerin mal yetiştiremediğini ve bu durumun maliyetlere yansıdığını ifade etti.

Altın ve gümüşü bir spekülasyon aracı olarak değerlendirecekler ve sert dalgalanmalara hazır olun. Gün içinde 300 dolar 400 dolarlık dalgalanmayı normalleştirecekler ve altın güvenli liman değildir algısını yatırımcılara yerleştirecekler.

"Gün içinde yine ons altın tarafında 400 dolarlık bir dalgalanma gördük. Daha önceki videolarımda ve özellikle Ocak ayında size demiştim 2026 yılına ilişkin, 2026 yılı manipülasyon yılı.

Geçtiğimiz hafta 1.800 dolar seviyesinde olan işçilik bedellerinin bugün itibarıyla 9.000 dolara kadar yükseldiğini vurgulayan analist, yatırımcılara şu kritik uyarıları yaptı:

Ons altın tarafında her ne kadar 4.100 dolar seviyesi görülmüş olsa benim nazarımda o dip seviyeler test edildi. Tekrar altın vuruş olacak ama 6.000 dolar seviyesi geldikten sonra. O yüzden ons altın tarafında kısa vadede yine 4200 -4600 dolar aralığında bir dalgalanma beklediğimi söyleyebilirim.

4600- 4680 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra ilk etapta 5.000 dolar seviyesine kadar yükselişin devam edeceğini söyleyebilirim. Ancak bu ne zaman gelir? Büyük bir ihtimalle Trump'ın yeni bir açıklaması olursa "Biz İran'la görüşmelere başladık, ateşkes ilan ediyoruz" diye böyle bir açıklama gelir ise altın fiyatları tekrar o kaldığı yerden yükselişlerine devam eder.

Ons altın tarafında sert geri çekilmeler olunca haliyle gram altın TL fiyatında da 7.000 TL seviyesinin altına sarkmalar gördük. Gram altın 6.400 liraya kadar geriledi. Şu anda 6.847 TL seviyesinde. Gün içinde 500 lira oynadı. Çok ciddi bir rakam. Ancak tahminimde bir güncelleme, bir revize söz konusu değildir. Yine yükseliş yönlü beklentimi koruduğum için burada ben yükseliş beklediğimi tekrar söyleyebilirim.

Bir önemli uyarım da şu. Bugün Türkiye genelinde gram altın maalesef kalmadı. Sert bir şekilde gerileyen gram altını gören yatırımcılar hemen kuyumculara akın ettiler. Rafineler mal yetiştiremedi. Geçen hafta 1800 dolar olan işçilikler bugün 9.000 dolara kadar yükseldi.

Bankalarda altın fiyatlarının serbest piyasaya göre daha uygun olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların kısa vadede bankalardan alım yapmasının avantajlı olacağını söyledi:

Bu hafta yine altın kıtlığı olacak gibi duruyor. Yani rafineler altın yetiştirmekte zorlanıyor olabilir. Alternatif olarak ne yapmak lazım? Özellikle paketli gram altın almaktan ziyade darphanenin üretmiş olduğu çeyrek yarım tam altın almanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum.

Ben şahsen bugün için paketli gram altın almazdım. Yine çeyrek, yarım, tam altın veya bilezik, 22 ayar bilezik almayı tercih ederdim.

En azından işçilik farkı vermezdim. En azından düşük fiyattan o elimdeki altını bir noktada korumuş olurdum. İlla ısrarla paketli gram altın almazdım.

Diğer alternatif şu Darphane sertifikası. S1'den bahsediyorum. Bu tarafta yine alım yapabilirsiniz. Çünkü 50 gramın üzerinde fiziki olarak da darpaneden teslim alabiliyorsunuz. İlla kuyumculardan fiziki altın bulamadım diye bu fırsatları kaçırmanın çok doğru bir kararı olduğunu düşünmüyorum.