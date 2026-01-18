Yılın ilk faiz kararı için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) çevrildi. TCMB’nin ocak ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin takvim yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi piyasalarında belirleyici olacak karar, toplantının ardından kamuoyuna duyurulacak. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

2026 yılının ilk faiz kararının açıklanmasına sayılı günler kala, "Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı saat kaçta açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk toplantısını ocak ayının son günlerinde gerçekleştirecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 PPK toplantısı tarihi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak takvim çerçevesinde 2026'da 8 toplantı gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yılın ilk toplantısını 22 Ocak 2026 Perşembe günü yapacak, faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak. PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 PPK toplantısı tarihi

TCMB'NİN OCAK AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 PPK toplantısı tarihi





TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye, 24 ay sonrası için de yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 oldu.

Bir önceki anket döneminde 25,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,6 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi 29,5 milyar dolar oldu.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Merkez Bankası rezervlerinde 7 milyar dolarlık artış

Haberle İlgili Daha Fazlası