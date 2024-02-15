Merkez Bankası toplam rezervleri geriledi! İşte kasadaki miktar

Merkez Bankası toplam rezervleri, 9 Şubat ile biten haftada 517 milyon dolar daha düşerek 134,92 milyar dolara geriledi. Brüt rezervler ise aynı dönemde 172 milyon dolar azalarak 86,36 milyar dolara düştü. Son düşüşle rezervlerdeki gerileme altıncı haftaya taşındı.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 9 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar azalışla 86,36 milyar dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 2 Şubat'ta 86,53 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 344 milyon dolar azalışla 48,90 milyar dolardan 48,56 milyar dolara indi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar düşüşle 135,44 milyar dolardan 134,92 milyar dolara geriledi.

KASADAKİ DÖVİZ AZALDI, ALTIN ARTTI

9 Şubat verisiyle beraber Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde 2024 genelinde 6 milyar 134 milyon dolarlık düşüş kaydedilmiş oldu. 2024'te şu ana kadar altın rezervleri 330 milyon dolar artarken brüt döviz rezervleri 6 milyar 464 milyon dolar geriledi.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 6 HAFTADIR DÜŞÜYOR

Merkez Bankası toplam rezervleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yükselişe geçmişti. 12 hafta boyunca artan rezervler, 22 Aralık'ta 145,45 milyar dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Ancak bu rekorun ardından rezervler gerilemeye başladı.

Toplam rezervler 29 Aralık haftasında 145,45 milyar dolardan 141,60 milyar dolara geriledi.

5 Ocak haftasında rezervler 139,8 milyar dolara düştü.

12 Ocak haftasında ise rezervler 200 milyon dolar azalarak 139,6 milyar dolar düzeyindeydi.

19 Ocak haftasında rezervler 1,7 milyar dolar azalarak 138,09 milyar dolar oldu.

26 Ocak haftasında ise rezervler 930 milyon dolar daha gerileyerek 137,15 milyar dolara indi.

2 Şubat haftasında ise 1,71 milyar dolar azalışla 137,15 milyar dolardan 135,44 milyar dolara düştü.

9 Şubat'taki son gerileme ile rezervler 517 milyon dolar daha azalarak 134,92 milyar dolara indi. Böylece düşüş serisini altıncı haftaya taşıdı.