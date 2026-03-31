TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da belirsizlikler devam ederken, geçen hafta %41,00 seviyesinde bulunan en yüksek mevduat oranı bu hafta başında 2,50 puan arttı. Böylece 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi de aylar sonra kritik eşiği aştı. 31 Mart 2026 itibarıyla en yüksek mevduat oranı hangi bankalarda? Güncel getiriler kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

Piyasalarda Orta Doğu’daki gerilimden kaynaklanan endişeler devam ederken, bir süredir yükseliş eğiliminde hareket eden mevduat faizlerinde de dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Geçen hafta %41,00 seviyesinde bulunan en yüksek mevduat oranı, bu hafta başında %43,50’ye kadar yükseldi. 2,50 puanlık artış, aynı zamanda son haftaların en hızlı artışı olarak dikkat çekti.

DİKKATLER MERKEZDE Merkez Bankası bu yılın ocak ayında politika faiz oranını 100 baz puan indirerek %37 seviyesine çekmişti. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar başladıktan sonra ise TCMB, piyasayı koridorun üst bandı olan %40’tan fonlamaya başladı. Aynı zamanda TCMB, mart ayı toplantısını “pas” geçerek, politika faizini sabit bıraktı. Dikkatler savaşın seyrine çevrilirken, mevcut durum itibarıyla TCMB’den 22 Nisan’daki toplantıda da faiz indirimi beklenmiyor.

MART TÜFE BEKLENİYOR Piyasalarda TCMB’nin para politikası için de kritik olan mart ayı enflasyon rakamları ise bu hafta cuma günü belli olacak. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından martta aylık TÜFE tahminleri %2,1 - %2,5 gibi geniş bir aralıkta seyrediyor. Bu tahmin bandının üst sınırına yakın ya da daha yukarıda gelebilecek bir verinin, piyasadaki temkinli duruşun devamını destekleyebileceği de ifade ediliyor.

TCMB’DEN YENİ TEDBİR Son olarak Merkez Bankası (TCMB), TL kredi büyümesini kontrol altında tutmak amacıyla deprem bölgesi ve ticari kredilerdeki zorunlu karşılık muafiyetlerini de sonlandırdı. 28 Mart itibarıyla devreye alınan bu tedbir bankaların TL maliyetini yükseltince, daha fazla mevduat toplamak için oranlar da yukarı çekilmeye başlandı.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI 31 Mart itibarıyla, “vadesiz hesapta para bulundurma şartı olmaksızın” bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle: -Denizbank: %43,50 -QNB: %43,00 -Akbank: %43,00 -Vakıfbank: %42,50 -ING: %42,00 -ON Dijital: %41,50 -Yapı Kredi: %40,50

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL mevduatın 32 günlük getirisi şöyle: -Mevduat tutarı: 1 milyon TL -Mevduat oranı: %43,50 -Mevduat vadesi: 32 gün -Mevduat getirisi: 31 bin 463 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası