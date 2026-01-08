Enflasyonun 2025 yılında %30,89 ile tahminlerin altında gerçekleşmesi ve 2 yıllık tahvil faizinde %36 sınırına kadar gerileme yaşanması; TCMB’den de 22 Ocak’taki toplantıda faiz indirimi beklentilerini yükseltti. Bankalar da mevduat faizi oranlarını aşağı çekmeye devam ediyor. 8 Ocak 2025 itibarıyla en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye piyasaları 2026 yılına pozitif başlangıç yaparken, mevduat oranlarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Enflasyonda yaşanan gerileme ile birlikte politika faizinde de indirim beklentilerinin artması, mevduat oranlarına önceden yansımaya başladı.

“Vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın sunulan mevduat oranları, birçok bankada son 1 haftalık süreçte %40 seviyesinin altına çekildi. En yüksek mevduat oranı ise yeni müşteri kampanyası ve e-mevduat ürünü şeklinde %41,50 olarak öne çıkıyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

8 Ocak 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

-Denizbank: %41,50

-QNB: %41,25

-Akbank: %41,00

-Vakıfbank: %40,50

-Odeabank: %40,00

-Yapı Kredi: %39,50

-Fibabanka: %39,00

-Alternatifbank: %38,75

-TEB: %37,50

-ING: %37,00

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin güncel getirisi şöyle:

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %41,50

-Mevduat Vadesi: 32 gün

-Mevduat Getirisi: 30 bin 17 TL

FAİZLER DÜŞÜŞTE

Merkez Bankasının faiz politikası için kritik öneme sahip enflasyon, 2025 yılında %30,89 oldu ve piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti. Beklentilerden düşük gelen enflasyon verisinin ardından 2 yıllık tahvil faizinde de %36 sınırına kadar gerileme yaşandı ve yaklaşık son 25 ayın en dip seviyeleri görüldü.

DİKKATLER 22 OCAK’TA

Enflasyonundaki iyileşmenin TCMB’nin hareket alanını destekler nitelikte olduğunu belirten Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör, 22 Ocak tarihindeki PPK toplantısında politika faiz oranının 150 baz puan indirimle %36,5’e çekilmesini beklediklerini bildirdi.

2026 BEKLENTİLERİ

Kutay Gözgör, dezenflasyon sürecinin derinleşmesi ve TL'deki reel değerlenme temasının devamı ile birlikte, 2026 sonunda yıllık TÜFE’nin %22,30 ve politika faizinin de %28,00’de dengelenebileceğini öngördü.

