MİA'dan enerji için öneri ve uyarılar: Kesintiler kamu güvenliğini riske atabiliyor

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Millî İstihbarat Akademisinin (MİA) ‘Enerji Güvenliği ve Dijital-Yeşil Dönüşüm: Akıllı ve Karbonsuz Şebekelere Geçiş’ başlıklı raporunda Avrupa’da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintilerinden yola çıkılarak Türkiye’nin benzer risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

Enerji güvenliğinin sadece teknik bir konu değil, doğrudan ulusal güvenlik meselesi olduğunun anlatıldığı raporda, enerji depolama sistemleri ve şebeke ekipmanlarında dışa bağımlılığın azaltılması, yerli üretim kabiliyetinin artırılması önerildi. Mevcut santrallerin yenilenmesi, şebekelerde otomatik yük atma mekanizmalarının güçlendirilmesine dikkat çekilirken, farklı depolama teknolojilerinin devreye alınması, enerji sektöründe çalışanların siber güvenlik eğitimlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.

AVRUPA'DAKİ KESİNTİLER ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Aşırı hava şartlarının enerji arzında ciddi problemler oluşturabileceği hatırlatılarak, iklim değişikliği senaryolarına hazır hâle gelinmesi tavsiye edildi. Söz konusu kesintilerin kamu güvenliğini riske atacak noktaya ulaşabildiğine dikkat çeken MİA, 28 Nisan’da İspanya’da başlayan, Portekiz ve Fransa’yı da etkileyen ve yaklaşık 10 saat süren elektrik kesintisini örnek gösterdi. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa’nın enerji güvenliği açısından kırılganlığını ortaya çıkardığı, Rusya’nın doğalgaz ve elektrik altyapısına yönelik baskısının enerji arzının siyasi bir silah olarak kullanılabileceğini gösterdiği belirtildi.

Ukrayna’da enerji altyapısına yapılan füze ve siber saldırılar, modern savaşlarda kritik enerji hatlarının öncelikli hedef hâline geldiğini kanıtladığına dikkat çekildi. Bu saldırılar sonucunda uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığı, sağlık sistemleri, bankacılık ve ulaştırma hizmetlerinin ciddi şekilde aksadığı hatırlatıldı. Ukrayna tecrübesi, Türkiye gibi bölgesel enerji merkezleri olma iddiasındaki ülkeler için uyarıcı bir örnek olarak gösterildi.