Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > MİA'dan enerji için öneri ve uyarılar: Kesintiler kamu güvenliğini riske atabiliyor

MİA'dan enerji için öneri ve uyarılar: Kesintiler kamu güvenliğini riske atabiliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MİA&#039;dan enerji için öneri ve uyarılar: Kesintiler kamu güvenliğini riske atabiliyor
Enerji Güvenliği, Rusya-Ukrayna Savaşı, Siber Güvenlik, Yerli Üretim, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî İstihbarat Akademisi’nin hazırladığı raporda, Avrupa’daki geniş çaplı elektrik kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı örnek gösterilerek, Türkiye'nin enerji güvenliği konusunda acil önlemler alması gerektiği vurgulandı. Enerji altyapısının yerli üretimle güçlendirilmesi, siber güvenlik eğitimlerinin artırılması ve iklim değişikliği senaryolarına hazırlık çağrısı yapıldı.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Millî İstihbarat Akademisinin (MİA) ‘Enerji Güvenliği ve Dijital-Yeşil Dönüşüm: Akıllı ve Karbonsuz Şebekelere Geçiş’ başlıklı raporunda Avrupa’da yaşanan büyük çaplı elektrik kesintilerinden yola çıkılarak Türkiye’nin benzer risklere karşı hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı.

Enerji güvenliğinin sadece teknik bir konu değil, doğrudan ulusal güvenlik meselesi olduğunun anlatıldığı raporda, enerji depolama sistemleri ve şebeke ekipmanlarında dışa bağımlılığın azaltılması, yerli üretim kabiliyetinin artırılması önerildi. Mevcut santrallerin yenilenmesi, şebekelerde otomatik yük atma mekanizmalarının güçlendirilmesine dikkat çekilirken, farklı depolama teknolojilerinin devreye alınması, enerji sektöründe çalışanların siber güvenlik eğitimlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.

AVRUPA'DAKİ KESİNTİLER ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Aşırı hava şartlarının enerji arzında ciddi problemler oluşturabileceği hatırlatılarak, iklim değişikliği senaryolarına hazır hâle gelinmesi tavsiye edildi. Söz konusu kesintilerin kamu güvenliğini riske atacak noktaya ulaşabildiğine dikkat çeken MİA, 28 Nisan’da İspanya’da başlayan, Portekiz ve Fransa’yı da etkileyen ve yaklaşık 10 saat süren elektrik kesintisini örnek gösterdi. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa’nın enerji güvenliği açısından kırılganlığını ortaya çıkardığı, Rusya’nın doğalgaz ve elektrik altyapısına yönelik baskısının enerji arzının siyasi bir silah olarak kullanılabileceğini gösterdiği belirtildi.

Ukrayna’da enerji altyapısına yapılan füze ve siber saldırılar, modern savaşlarda kritik enerji hatlarının öncelikli hedef hâline geldiğini kanıtladığına dikkat çekildi. Bu saldırılar sonucunda uzun süreli elektrik kesintileri yaşandığı, sağlık sistemleri, bankacılık ve ulaştırma hizmetlerinin ciddi şekilde aksadığı hatırlatıldı. Ukrayna tecrübesi, Türkiye gibi bölgesel enerji merkezleri olma iddiasındaki ülkeler için uyarıcı bir örnek olarak gösterildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yem zorbalığına soruşturma! 39 süt sanayicisi hakkında inceleme başlatıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yem zorbalığına soruşturma! 39 süt sanayicisi hakkında inceleme başlatıldı - EkonomiYem zorbalığına soruşturmaResmî Gazete’de yayımlandı: Yat ve teknelere ÖTV geldi - EkonomiResmî Gazete’de yayımlandı: Yat ve teknelere ÖTV geldiYeni sosyal konut projesi geliyor: Bakan Kurum açıkladı, gençlere ve çocuklu ailelere özel kontenjan - EkonomiBakan Kurum'dan sosyal konut müjdesiGram altın için 5 bin TL hedefi uzak değil! Uzman isim kritik noktaya dikkat çekti - EkonomiGram altın için 5 bin TL hedefi uzak değil!Petrolde 2026 hedefi: Yılda 100 milyon ton üretecekler - EkonomiPetrolde 2026 müjdesi: Yılda 100 milyon ton üreteceklerAltın yatırımcısı dört köşe oldu! Borsada mart sonrası en sert haftalık kayıp - EkonomiAltın yatırımcısı dört köşe oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...