Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yerli ‘GAP Hassas Yazılımı’ programını kullanan çiftçiler, tarım teknolojileri aracılığıyla toprağın ihtiyacına göre gübreleme yaparak girdi maliyetlerini yüzde 30 civarında düşürdü.

Teknolojiyi tarımla buluşturan yazılım sayesinde üreticiler arazisi için standart ölçekte gübreleme yerine birim alanın ihtiyacına göre gübre kullanıyor.

Millî yazılımla gübreleme maliyetleri %30 düşürüyor

Yazılım, üreticinin hem fazla gübre kullanımından hem de mazot ve işçilik gibi maliyetlerden tasarruf yapmasını sağlıyor.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral “Şu anda GAP Hassas Yazılımı’mızda üretici sayımız 3.500’ü geçti. Yaklaşık 250 bin dekardan fazla bir alanda üreticilerimiz GAP Hassas Yazılımı’nı yani tarım teknolojilerini kullanmaya başladı” dedi.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu da “Yazılım sayesinde az ihtiyacı olan yere az gübre, çok ihtiyacı olan yere çok gübre veriliyor ve böylelikle gübreden en az yüzde 20-30 tasarruf yapılıyor. Çiftçimiz bu uygulamalar sayesinde verim kayıplarını azaltabiliyor” diye konuştu.

