15 Mayıs 2026'da yürürlüğe girecek olan Karayolu Taşıma Yönetmeliği düzenlemesi, milyonlarca kuryeyi doğrudan etkileyecek. Yeni uygulamayla birlikte kuryeler için SRC ve psikoteknik belgesi zorunlu hale gelirken, sektör temsilcileri yeterli bilgilendirme ve eğitim altyapısı sağlanmadığını belirterek ciddi mağduriyet yaşanabileceği uyarısında bulundu.

YÜKSEK PARA CEZALARI GÜNDEMDE Yönetmelikte yer alan geçici muafiyet süresinin sona ermesiyle birlikte, P1 veya P2 yetki belgesine kayıtlı araçları kullanan tüm şoför ve kuryelerin SRC ile psikoteknik belgelerine sahip olması gerekecek. Belgeleri bulunmayan kuryeler ise denetimlerde yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek. Sektör temsilcilerine göre SRC belgesi olmayan kuryelere 15 bin liranın üzerinde ceza uygulanabilecek. Öte yandan SRC belgesinin maliyetinin de yaklaşık 11 bin lirayı bulduğu belirtiliyor.

"NET BİR SİSTEM KURULAMADI" NTV'nin haberine göre; Ankara Kuryeler Odası Başkanı Ramazan Akpınar, uygulamanın bir yıldır bilinmesine rağmen sürecin nasıl işleyeceğine dair net bir sistem kurulamadığını savundu. Akpınar "Bir yıldır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi, Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Şu an eğitimini verecek kimse yok. 3-5 tane SRC kursu 25 saatlik kursun 21 saatlik teorik, 4 saatlik uygulamalı eğitim vermeden, kendilerinin yaptığı kitapçıkla SRC veriyorlar. Bunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndaki yetkililere anlattım, bakanlık sınav açılmadığını, nasıl SRC belgesi verildiğini bilmediklerini söylediler. Sonrasında da kursların verdiği belgelerin doğru olduğunu ama neye göre verildiğini bilmediklerini ifade ettiler" dedi.

Ankara’da kurye özelinde SRC eğitimi verecek merkez bulmanın zor olduğunu söyleyen Akpınar, “15 Mayıs’tan sonra polis denetimlerinde belge eksikliği nedeniyle cezalar başlayacak. Kuryelerle emniyet güçleri karşı karşıya gelebilir” dedi.

SORUMLULUK TAMAMEN KURYEYE BIRAKILIYOR Kuryelerin bağlı olarak çalıştıkları yemek ve alışveriş platformlarının zorunlu belge istemediğini belirten Akpınar, sorumluluğun tamamen kuryelere bırakıldığını ifade etti. Akpınar "1 milyon kurye var. Belki yüzde 1'i çalışmaz ama yine de ekmek parası için 15 Mayıs 2026'dan sonra ceza riskini göze alarak yeniden kontak basıp yola çıkacaklar. Kuryelerin de ekmek kaygısı var ve boyun eğmek zorunda kalıyor. Psikoteknik ve SRC'nin ertelenmesini istiyoruz. Aksi halde kuryeler iş durdurmaya kadar gidecek ve bu da yemek ve alışveriş sektörünü olumsuz etkileyecek" sözlerini söyledi.

"MALİ YÜK ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE BIRAKILIYOR" Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de düzenlemelerin sektörde faaliyet gösteren derneklerin görüşü alınmadan hazırlandığını dile getirdi. Kuryelerin kayıt altına alınmasına karşı olmadıklarını belirten Çeki, asıl sorunun eğitim süreçlerinin belirsizliği ve tüm mali yükün çalışanların üzerine bırakılması olduğunu söyledi. Çeki "Tüm kuryeler P1 belgesini aldı. Bizim itirazımız şu; denetlesinler, kayıt altına alınalım, hiçbir kurye buna itiraz etmiyor. P1 belgesini sadece e-Devletten girip 7 bin liranın üzerinde para ödeyip aldık. Kuryelerin şikayetleri, niye düzenlemelerin hepsinde para cebimizden çıkıyor. Sahadan yaptığımız gözlemlerde çok az sayıda kuryenin SRC belgesi aldığını görüyoruz. Yaygın olarak alınan belge yok. SRC belgesi alma, nereden alınacak, kimler yetkili. Buna ilişkin şeffaf bilgi elimizde mevcut değil" ifadesini kullandı.

Kuryelerin uzun saatler çalıştığını ve tüm giderleri kendilerinin karşıladığını söyleyen Çeki, sektörde mesleki eğitim ihtiyacının bulunduğunu belirtti. Trafikte kriz yönetimi, iletişim ve güvenli sürüş gibi alanlarda kapsamlı eğitim verilmesi gerektiğini ifade eden Çeki, platform şirketlerinin de sürece maddi ve kurumsal destek sağlaması gerektiğini kaydetti.

