Piyasalarda 2026 yaklaşırken, aracı kurumlar da strateji raporlarını paylaşmaya başladı. Tacirler Yatırım ve Gedik Yatırım tarafından açıklanan raporlarda, BİST 100 endeksi için yeni hedef fiyat tahminleri gelirken; model portföylerde yer alan hisseler de açıklandı. Raporlarda faiz ve enflasyonda düşüşe paralel olarak CDS’teki gerilemeye de dikkat çekilerek, Türkiye ekonomisinin belirgin bir iyileşme ile yeni yıla girdiği aktarılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yılın son 3 işlem günü öncesinde 11.294 puandan kapanış yaptı. Borsa endeksi 2025’in son haftasına %14,89 oranında getiri ile giriyor.

Ancak borsadaki artış; bu yıl altın başta olmak üzere kıymetli metallerdeki yükseliş, döviz kurlarındaki prim ve yıllık TL mevduat getirisinin altında gerçekleşiyor. BİST 100 endeksindeki prim, aynı zamanda %31 olarak gerçekleşmesi beklenen 2025 yıl sonu enflasyon oranının da altında kalarak, reel kayba işaret etti.

Dikkatler 2026 yılına çevrililerken, aracı kurumlar strateji raporlarını da yayımlamaya başladı.

BİST 100 İÇİN 2026 HEDEF FİYAT

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan 2026 Strateji Raporunda; “Merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğine ve büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edileceğine dair iyimseriz. Küresel yatırım temaları doların değer kaybına dayanırken, ABD'nin gümrük vergilerini artırma eğilimine ilişkin endişeler de azaldı” ifadelerine yer verildi.

BİST 100 endeksi için 12 aylık dönemde 15.200 seviyesini hedef fiyat olarak öngören Tacirler Yatırım; bu hedefin, gelecek yıl için tahmin ettikleri %23 yıllık enflasyon üzerinde bir getiri potansiyeli taşıdığını aktarıyor.

2026 MODEL PORTFÖY HİSSELERİ

Raporda, 2026 yılında model portföye Sabancı Holding, Astor Enerji ve MLP Sağlık Hizmetleri’ni eklediklerini, ayrıca Türk Hava Yolları, Coca-Cola İçecek, Ford Otomotiv, Mavi Giyim, Migros, TAV Havalimanları, Turkcell, TÜPRAŞ, Garanti BBVA ve İş Bankası hisselerinin de model portföyde yer almaya devam ettiği açıklandı.

Öte yandan Gedik Yatırım tarafından paylaşılan 2026 Strateji Raporunda ise Akbank, Coca Cola İçecek, Doğan Holding, Enka İnşaat, İş Bankası, Koç Holding, MLP Sağlık, Migros, Sabancı Holding, TAB Gıda, Türk Hava Yolları, Turkcell ve Yapı Kredi Bankası gelecek yılın Model Portföyde yer aldı.

CDS’TEKİ DÜŞÜŞE DİKKAT

Türkiye ekonomisinin 2026 yılına belirgin şekilde iyileşmiş bir risk primiyle girdiğine dikkat eken Gedik Yatırım; 200 sınırına kadar gerileyen CDS primlerindeki düşüşü hatırlatarak, bu gerilemenin, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde aşağı yönlü alan oluşturduğuna dikkat çekti.

TÜFE VE FAİZ BEKLENTİSİ

Orta vadede bankacılık, gıda perakendeciliği, sağlık, gıda ve telekomünikasyon sektörlerini öne çıkaran Gedik Yatırım; BİST 100 endeksi için 12 aylık dönemde 16.069 hedef fiyat öngörüsünde bulundu. Gedik Yatırım 2026 sonunda TÜFE’nin %24,5 ve politika faizinin %30 seviyesinde olmasını da bekliyor.

ÖNEMLİ UYARI: Bu içerik, aracı kurumlar tarafından hazırlanan strateji raporlarında yer alan bilgilerden derlenmiştir. Kesinlikle herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

