Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim! MTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın indirim yetkisini kullanmasıyla 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi artış oranı yüzde 25,49’dan 18,95’e düşürüldü.

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2026 ödemeleri için geri sayım başladı. Yıl içerisinde Ocak ve Temmuz ayları içerisinde iki taksit halinde ödenen MTV her yıl yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor. Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı ve % 25,49 olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirim yetkisini kullanarak artış oranını yüzde 18.95'e düşürdü.

EN SON 2023 İÇİN İNDİRİME GİDİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı, önceki yıllarda da birkaç kez indirim yetkisini kullanmıştı. Son olarak 2023 yılı için MTV’deki artış oranı yüzde 122,93 olarak belirlenmiş, ancak Cumhurbaşkanı indirim yetkisini kullanarak artış oranını yüzde 61,5’e çekmişti.

