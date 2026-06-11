Nike marka tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. CEO Elliott Hill liderliğinde ilerleyen marka çok büyük bir hisse kaybı yaşadı. Küresel pazar payını %19' a düşüren spor devi Nike'ın hisseleri de düşüşte. Borsada %45 değer kaybederek 57 milyar dolar eriyen Nike bir zamanlar tek başına dikte ettiği spor kültürünün gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya.

Dünyanın en büyük spor markalarından biri olan Nike, son dönemde önemli bir gerileme süreci yaşıyor. Nike CEO’su Elliot Hill, çalışanlarına gönderdiği notta, “Nike, 50 yılı aşkın süredir çok şey gördü ve başardı. Ancak net olalım: Bugün, tarihimizin herhangi bir döneminden daha hızlı değişen, yeni rakiplerin ve yeni beklentilerin olduğu tamamen farklı bir pazarda faaliyet gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Nike’ın küresel pazarda artan rekabet koşullarıyla birlikte zorlu bir süreçten geçtiği şeklinde yorumlandı.

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CEO BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI

Elliott Hill, güçlü kariyer yönetimi ve stratejileriyle tanınan bir CEO olarak, şirketi yeniden ayağa kaldırmak amacıyla 20 ay önce emekliliğini sonlandırarak Nike’ın başına geçmişti. Ancak yatırımcılar ve çalışanlar Hill’den büyük bir dönüşüm beklerken, süreç beklentilerin aksine daha olumsuz ilerledi. Şirketin satışları ve pazar payı düşmeye devam ederken, Nike hisseleri Hill’in göreve gelişinden bu yana yüzde 45’ten fazla değer kaybederek yaklaşık 57 milyar dolarlık piyasa değerinin silinmesine yol açtı ve son on yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Nike hisselerinde büyük çakılma! 57 milyar dolar kaybetti

Pazar payındaki bu gerileme, sektörün önde gelen markalarından biri olan Nike’ın küresel spor kültüründeki güçlü konumunu koruma konusunda risklerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yaşanan gelişmeler, şirketin inovasyon ve pazar trendlerine uyum konusunda geride kaldığı yönünde.

ADİDAS NİKE'I GERİSİNDE BIRAKTI

Dünyanın en iyi spor firmalarından biri olan Adidas ise tam tersine yükselişini sürdürmeye devam ediyor. "Samba" gibi retro modellerinin popülaritesi sayesinde aynı dönemde gelirini %20’den fazla arttıran Adidas, stratejik inovasyonlarıyla beraber Nike gibi rakiplerini geride bırakarak dünya pazarındaki rekabetini arttırmaya devam ediyor. Ayrıca tüm spor firmaları için çok önemli olan Dünya Kupası’nda ise Adidas 14 takımı giydirirken Nike ise 12 takımı giydiriyor.

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