Çevrimiçi alışveriş sistemlerine yeni bir soluk geliyor. Yapay zeka devi OpenAI ve dünyanın en büyük elektronik ödeme ağlarından biri olan Visa güçlerini bu yönde birleştirdi. Daha önce duyurulan anlaşmalarını genişleten 2 şirket, ödeme sistemlerine yeni bir soluk kazandırdı. Artık kullanıcı onayıyla yapay zeka sistemleri çevrimiçi alışveriş ve ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yapay zekanın tüm alanlara entegre olmasıyla birlikte artık günümüzde ki ödeme sistemleri de yavaş yavaş şekillenmekte. Büyük yapay zeka devi olan OpenAI ile elektronik ödeme şirketi Visa'da yapay zeka alanlarında gelişmeye ve ilerlemeye yönelik bir anlaşma gerçekleştirdi.

VİSA'NIN ÖDEME ALTYAPISI OPENAI PLATFORMUNA ENTEGRE EDİLECEK

Daha önce duyurulan işbirliği genişletilerek 2 büyük şirket alışveriş sektörüne dev bir entegrasyon getirdi. Bu entegrasyon ile artık yapay zeka sizin adınıza alışveriş ve ödeme yapabilecek. Visa'nın ödeme altyapısı OpenAI platformuna entegre edilecek. Bu sistem kapsamında da kullanıcılar yapay zeka ajanından fatura ödemesi yapmasını ve günlük ihtiyaç halindeki ürünleri alabilecek. Böylelikle de çevrimiçi perakendeciler, yapay zeka destekli işlemleri kabul edebilecek.

OpenAI ve Visadan dev yapay zeka hamlesi! Yapay zeka kullanıcı adına ödeme yapabilecek

Visa Ürün ve Strateji Başkanı Jack Forestell, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı, "Yapay zeka, ticareti internet veya mobil teknolojinin hiç yapamadığı kadar derinden dönüştürecek. Yapay zeka ajanları ekonomide aktif katılımcılar haline geldikçe, Visa'nın odak noktası işlemlerin güvenilir, güvenli ve sorunsuz olmasını sağlamaktır" dedi.

OpenAI ve Visadan dev yapay zeka hamlesi! Yapay zeka kullanıcı adına ödeme yapabilecek

MASTERCARD VE PAYPAL'DAN DA BENZER İŞ BİRLİKLERİ

Bu büyük anlaşma tüm alışveriş entegrasyonuna yeni bir soluk getirecek ve alışveriş sektörünü büyük bir şekilde etkileyecek. Visa'nın rakipleri olan Mastercard ve PayPal'da benzer iş birlikleri üzerlerinde çalışıyorlar. Yapay zekaya uyum sağlamaya çalışan büyük ödeme şirketleri, ödeme sistemlerini yeni nesil teknolojilerle entegre ederek sektördeki dönüşümde geri kalmamayı hedefliyorlar.

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