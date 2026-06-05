Bir asırda geldikleri noktayı anlatan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç “60 ülkede, 120 binden fazla çalışanımız var. 155 ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

Haber Merkezi ANKARA - Koç Topluluğu, 100. yılını Ankara’daki ATO Congresium’da kutladı. Törene, Koç ailesi ve çok sayıda davetlinin yanı sıra siyasetin önemli isimleri de katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Özgür Özel ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç etkinlikte yer aldı.

“DEVLETİMİZE MÜTEŞEKKİRİZ”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, burada yaptığı konuşmada “Vehbi Koç’un kurduğu teşkilat, Ankara Ticaret Odası’na (ATO) 31 Mayıs 1926’da kaydedildi. Bu teşebbüs, bugün sanayi, üretim ve mühendislik gücünü dünya ölçeğinde temsil eden bir fi rmaya dönüştü. Kuşaklar boyunca inşa edilen birikim neticesinde, 60’ın üzerinde ülkede, 120 binden fazla çalışma arkadaşımızla faaliyet gösteren uluslararası bir topluluk hâline geldik. Bugün 155 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 8’ini gerçekleştiriyoruz. Hangi coğrafyada faaliyet göst e r i r s e k gösterelim, daima memleketimize karşı duyduğumuz mesuliyetin ve bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmanın şevkiyle hareket ediyoruz. İkinci asrımıza adım atarken genç nüfusumuzun girişimcilik kabiliyetinden, sanayi tecrübemizin ve yetişmiş insan kaynağımızın ülkemizi çok daha ileriye taşıyacağına eminiz. Bize teveccüh gösteren milletimize ve desteklerini esirgemeyen devletimize müteşekkiriz” dedi.

“BİRLİKTE YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRECEK”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da “Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, ‘güçlüysem her dilediğimi yapabilirim’ gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz: Hem güçlü hem haklı olmak zorundayız. Koç Holding ve onun gibi değerli kurumsallaşmış şirketlerimizin bize en sağlam yol arkadaşı olacaklarına inanıyoruz. Onlarla birlikte bu yürüyüşümüzü devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: TÜRKİYE YÜZYILI’NA KATKI SAĞLIYORSUNUZ

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı da okundu. Erdoğan, “Koç Topluluğu’nun Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkılarını kıymetli buluyorum. Ülkemizin menfaatlerini önceleyen bakış açınız, Türkiye Yüzyılı hedefine de katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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