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ÖSYM'den gözetmen ücretlerine zam

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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ÖSYM&#039;den gözetmen ücretlerine zam

Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

ÖSYM sınav görevi ücretlerine zam yapıldı. Artık salon başkanları 1.057 TL, gözetmenler 1.025 TL alacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), salon başkanı ve gözetmen öğretmen ücretlerine zam yaptı. Buna göre, son ücretler şöyle oldu:

  • Salon Başkanı: 1.057 TL
  • Gözetmen: 1.025 TL
  • Yedek Gözetmen: 769 TL
  • Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
  • Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
  • Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
  • Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
  • Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
  • E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
  • E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
  • E-Sınav Gözetmen: 769 TL

Söz konusu ücretler Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Ajanslar
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