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Özel okul fiyatları dörde katlandı, rakam milyonu aştı!

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Özel okul fiyatları dörde katlandı, rakam milyonu aştı!
Lgs, Özel Liseler, Haber

Ekonomi Haberleri

LGS sonuçları açıkladı, öğrencilerin kayıt telaşı başladı. Çocuklarını devlet okulu yerine özel okula göndermek isteyenler karşılaştıkları ücretlerle şok yaşadı. Okul fiyatları geçtiğimiz yıla oranla 4 kat artarken alt sınır 300 bin liraya ulaştı. 

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında puanla öğrenci alacak özel liseler kesin kayıt günü geride kaldı. Kayıt süreciyle beraber fiyat tarifeleri de belli oldu. 

Geçtiğimiz yıla göre fiyatlar bazı okullarda üçe bazılarında dörde katlandı. Alt sınır 300 bin liraya ulaşırken yabancı liselerde ise yıllık ücret milyona dayandı. 

HAZIRLIK ÜCRETLERİ 900 BİN LİRANIN ÜSTÜNDE

Show Haber'in haberine göre İstanbul'daki bazı yabancı liseler hazırlık sınıfı ücretlerini 900 bin TL'nin üstünde açıkladı.

Buna yemek masrafları, kırtasiye ücretleri, kılık kıyafet de eklenince özel okulların fiyatları 1 milyona kadar ulaşabiliyor.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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