Haberler > Ekonomi > Para etmeyince tarlasını halka açtı! Bedava karpuz dağıtıyor

Para etmeyince tarlasını halka açtı! Bedava karpuz dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Para etmeyince tarlasını halka açtı! Bedava karpuz dağıtıyor
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir karpuz üreticisi, bu yıl da karpuzdan istediğini alamadı. Geçen yıl karpuzları kızının düğünü için davetiyle olarak dağıtan çiftçi, bu yıl ise tarlasını halka açtı. Üretici Yüksel Şan, "Karpuz ihtiyacı olan kim varsa gelsin, tarladan kendisi toplasın, ücret de yok" dedi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Yüksel Şan, bu yıl da emeklerinin karşılığını alamadı. Eşeler Dağının eteklerinden gelen suyla dört dönüm arazisinde büyük emeklerle yetiştirdiği karpuzlar, piyasa fiyatlarının yerle bir olması nedeniyle elinde kaldı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir tabloyla karşılaşan Şan, ürettiği karpuzları kızı Büşra’nın düğün töreni için davetiye olarak dağıtmıştı.

"TARLADAN KENDİSİ TOPLASIN, ÜCRET YOK" 

Bu yılda 4 dönümlük arazisine karpuz eken Yüksel Şan’ın ürünü yine para etmedi. Tarlasını halka açan Şan, tarlaya gelip kendi karpuzunu kendi toplayandan para almayacağını duyurdu. Yüksel Şan, "Tarlamız Dodurga girişinde, Şan Besicilik yanında. Karpuz ihtiyacı olan kim varsa gelsin, tarladan kendisi toplasın, ücret de yok" dedi.

Para etmeyince tarlasını halka açtı! Bedava karpuz dağıtıyor - 1. Resim

"HERKES GELİP TARLADAN TOPLAYABİLİR"

Aroması yüksek, bal tadındaki karpuzlarının Eşeler Dağı’ndan gelen doğal suyla beslendiğini belirten Şan, "Yiyenlere afiyet, şeker bal olsun. Geçen yıl karpuzları kızımın düğünü için davetiye olarak dağıtmıştım. Bu yılda tarlaya gelenlere ücretsiz dağıtıyorum. Uzaktan yakından herkes gelip tarlasından karpuz toplaya bilir. Girdi maliyetleri, gübre mazot işçilik çok pahalı. Böyle bir durumda karpuzu tarladan toplatıp üstüne birde zarara girmeye gerek yok. Karpuzlarımız tam olgunlaştı. İsteyen herkes gelip tarlasından ücretsiz karpuz alabilir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
