ABD'de savaş ayı olan martta enflasyon beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz ay ABD'de enflasyon yüzde 0,9 arttı. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 3,3 artış gösterdi. Piyasalar enflasyonun aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda ise üyzde 3,4 artmasını bekliyordu.

ÇEKİRDEK TÜFE DE BEKLENTİNİN ALTINDA

Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de beklentilerin altında kaldı. ABD'de çekirdek TÜFE, aylıkta yüzde 0,2, yıllıkta yüzde 2,6 artış gösterdi. Beklenti aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artması yönündeydi.

ABD'DE OCAK VE ŞUBAT ENFLASYONLARI

ABD'de enflasyon ocak ayında aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,4 artmıştı. Enflasyon şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artmıştı.

