Savaş sonrası ilk veri! ABD enflasyonu açıklandı
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), savaş ayı olan martta aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 3,3 ile beklentilerin altında arttı.
Mart ayında ABD'de enflasyon, hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşti.
- Mart ayında ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,9, yıllık ise yüzde 3,3 arttı.
- Piyasalar enflasyonun aylık yüzde 1, yıllık yüzde 3,4 artmasını bekliyordu.
- Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de beklentilerin altında kaldı.
- Çekirdek TÜFE, aylıkta yüzde 0,2, yıllıkta yüzde 2,6 artış gösterdi.
- Beklenti çekirdek TÜFE'nin aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 artması yönündeydi.
ABD'de savaş ayı olan martta enflasyon beklentilerin altında kaldı. Geçtiğimiz ay ABD'de enflasyon yüzde 0,9 arttı. Enflasyon yıllık bazda ise yüzde 3,3 artış gösterdi. Piyasalar enflasyonun aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda ise üyzde 3,4 artmasını bekliyordu.
ÇEKİRDEK TÜFE DE BEKLENTİNİN ALTINDA
Enerji ve gıda fiyatlarının dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de beklentilerin altında kaldı. ABD'de çekirdek TÜFE, aylıkta yüzde 0,2, yıllıkta yüzde 2,6 artış gösterdi. Beklenti aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artması yönündeydi.
ABD'DE OCAK VE ŞUBAT ENFLASYONLARI
ABD'de enflasyon ocak ayında aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 2,4 artmıştı. Enflasyon şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,4 artmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
