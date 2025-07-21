Piyasalar tarifelere kenetlendi! Avrupa'da borsalar karıştı

Avrupa borsalarında haftanın ilk işlem günü dalgalı bir görünüm hakim oldu. ABD’nin Avrupa Birliği’ne yönelik gümrük tarifeleriyle ilgili müzakerelerdeki belirsizlik, piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 düşüşle 546,58 puana geriledi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 azalarak 7.798,22 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,36 düşüşle 40.166,6 puan seviyesinde kapandı.

AB İLE ABD ARASINDA MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 artışla 24.307,8 puana yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 primle 9.012,99 puana çıktı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazanarak 1,17 seviyelerinden işlem gördü.

ABD 1 Ağustos’tan itibaren AB ülkelerinden gönderilen ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. AB Komisyonu ile ABD yetkilileri arasında tarifeler üzerine yoğun müzakereler devam ediyor.