Piyasalarda dikkat çeken hareketler! Dolar yükseldi, Euro rekor kırdı, borsa düştü!

Piyasalarda son dakika! İçeride “asgari ücrete ara zam” tartışması alevlendi. Dışarıda FED Başkanı Powell, faiz indirimi konusunda “temkinli” duruşunu korudu. Dolar, bugün yükselerek 32,95 TL’yi test etti. Euro 35,65 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Banka hisselerinde sert satışlarla birlikte borsa düştü. Tahvil faizlerinde ise sınırlı yükseliş yaşandı. Gelişmelerin, “sıcak para” hareketlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

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Bitcoin ve altın için sinyali verdi! Powell'dan faiz indirimi için kritik açıklama

Bitcoin ve altın için sinyali verdi! Powell'dan faiz indirimi için kritik açıklama

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü geride kalırken, fiyatlamalarda dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Döviz kurlarında yükselişin öne çıktığı bugünkü işlemlerde, Euro tarihî zirve seviyesini gördü. Hafta başında rekora yaklaşan borsa endeksi ise yönünü tekrar aşağı çevirdi.

ASGARİ ÜCRETE “ZAM” ÇAĞRISI

Enflasyonla mücadele tedbirleri kapsamında bu yıl maaşlara “ara zam” yapılmayacağı açıklanırken; konunun muhatapları olan işçi sendikaları, bugün ortak basın toplantısı ile asgari ücret ve emekli maaşlarına zam talep etti. CHP’den de bu akşam saat 21.00’de “ışık söndürme eylemi” çağrısı geldi.

POWELL’DAN TEMKİNLİ MESAJLAR

Bugün dış piyasalarda ise gözler, FED Başkanı Powell’ın konuşmasına çevrildi. ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde bir sunum yapan Powell; enflasyonda yüzde 2’lik hedeflerine vurgu yaparak, ekonominin büyümeye devam ettiğini ve politika faizinde indirimin “hâlâ uygun olmadığını” söyledi.

DOLAR YÜKSELDİ, EURO REKOR KIRDI

Piyasalarda haber akışı bu şekilde gerçekleşirken; döviz kurlarında dikkat çeken yükseliş takip ediliyor. Dolarda işlemler akşam saatlerinde %0,55 primle 30,88 TL seviyesinden devam ederken, gün içerisinde en yüksek 30,95 TL test edildi. Euro ise 35,65 TL ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü.

BORSA YENİDEN DÜŞÜŞTE

Cuma ve pazartesi işlemlerinde 10.950 direncine takılan borsada ise bugün kâr satışları öne çıktı. Bazı banka hisselerinde gün içerisinde kayıplar %4’ü aştı. BİST100 endeksi günü %0,62 düşüşle birlikte 10.796 puandan tamamladı. İki yıllık gösterge tahvil faizi ise bugün %40’ın üzerine çıktı.

‘CARRY TRADE’ İŞLEMLERİNE DİKKAT

‘Carry trade’ olarak bilinen sıcak para işlemlerinde zaman zaman tersine hareketlerin yaşanabildiği, bugün de bu tarz bir çıkışın gerçekleşmiş olabileceği ifade ediliyor. Analistler; içeride sıkı para politikası devam ederken, orta-uzun vadede kurlarda da dengeli görünümün süreceği görüşünü dile getiriyor.