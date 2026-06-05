Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammı için kritik olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon mayıs ayında yüzde 1,71 artarken, yıllık bazda ise yüzde 32,61 oldu. Böylece 5 aylık enflasyona göre, memur ve emekli zammı da belli oldu.

5 AYLIK ENFLASYON %16,6 Ocakta %4,84, şubatta %2,96, martta %1,94, nisanda %4,18, mayısta ise %1,71 geldi. Böylece 5 aylık enflasyon enflasyon %16,6 oldu.

SKK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da belli oldu. 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz ayı için %16,6 oranında zammı garantiledi.

MEMUR ZAMMI Memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmeden yüzde 7'lik zammı vardı. Enflasyon farkının eklenmesiyle memurların garantilediği zam oranı ise yüzde 12,4 oldu.

Haziran enflasyonun açıklanmasıyla memur ve emeklinin de temmuz zammı kesinleşecek.

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI Peki %12,4'lük zamma göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...

Unvan Mevcut Maaş Zamlı Maaş Şube müdürü (1/4) 94.384 TL 106.097,05 TL Memur (9/1) 64.397 TL 72.388,67 TL Uzman öğretmen (1/4) 81.219 TL 91.298,28 TL Öğretmen (1/4) 73.368 TL 82.472,97 TL Başkomiser (3/1) 89.214 TL 100.285,46 TL

Meslek Derece Eski Maaş (TL) Yeni Maaş (TL) Polis memuru 8/1 81.617 91.745,67 Uzman doktor 1/4 150.426 169.093,87 Hemşire (üniversite mezunu) 5/1 74.770 84.048,96 Teknisyen (lise mezunu) 11/1 66.870 75.168,57 Profesör 1/4 135.089 151.853,54

Unvan Mevcut Maaş Yeni Maaş Araştırma görevlisi (7/1) 90.568 TL 101.807,49 TL Vaiz (1/4) 76.653 TL 86.165,64 TL Avukat 90.000 TL 101.169,00 TL Müsteşar (1/1) 98.784 TL 111.043,09 TL Genel müdür (1/1) 87.541 TL 98.404,84 TL

Unvan Mevcut Maaş Zamlı Maaş Şube müdürü (lisans, 1/4) 34.955 TL 39.292,92 TL Memur (lisans, 1/4) 27.584 TL 31.007,17 TL Öğretmen (1/4) 41.321 TL 46.448,94 TL Kaymakam (1. sınıf, 1/4) 58.010 TL 65.209,04 TL Başkomiser (1/4) 42.175 TL 47.408,92 TL

Meslek Eski Maaş Yeni Maaş Polis memuru (1/4) 41.484 TL 46.632,16 TL Hemşire (lisans, 1/4) 41.321 TL 46.448,94 TL Mühendis (1/4) 42.013 TL 47.226,81 TL Teknisyen (1/4) 29.946 TL 33.662,30 TL Pratisyen hekim (1/4) 60.510 TL 68.019,29 TL

Meslek Eski Maaş Yeni Maaş Profesör (1/4) 70.904 TL 79.703,19 TL İmam-hatip 41.321 TL 46.448,94 TL Avukat (1/4) 41.321 TL 46.448,94 TL

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