Memurların promosyon pazarlığı sıkıştı! 90 ile 138 bin TL arasında

Memurlar, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme sonrasında beklentisini banka maaş promosyonlarına çevirdi. DMS Başkanı Cengiz, memur maaş promosyonlarının, 2022'de belirlenen rakamların en az 6 katına çıkarılması ve her yıl ocak ayında enflasyon oranına göre güncellenmesini talep ettiklerini açıkladı.

"90 BİN LİRAYLA 138 BİN LİRA ARASINA SIKIŞTI"

Banka maaş sözleşmelerinin 3'üncü yılının tamamlandığını belirten Cengiz, "Bu yıl itibariyle artık sözleşmelerde bir güncelleme süreçleri başlayacak. Şu ana kadar gerçekleşen ihale sonuçlarına baktığımız zaman rakamların 90 bin lirayla 138 bin lira arasına sıkıştığını, değişik rakamlarda anlaşmaların yapıldığını görüyoruz. Halbuki geçmiş ekonomik verilere baktığımız zaman, banka karlılık oranlarına baktığımız zaman, enflasyon verilerine ve memur maaş artış oranlarına baktığımız zaman aslında 2022 yılında verilmiş olan rakamların 6-7 kat artırımlı olarak bu dönemde verilmesi gerekiyor. Ancak tekliflere baktığımız zaman görüyoruz ki 3 kat ve 3 katı biraz geçen bir takım tekliflerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz" diye konuştu.

"MEMUR MAAŞ PROMOSYONLARI 6 KAT ARTIRILMALI"

Bütün reklamlarında önce halk sonra banka, bizler sizler için varız gibi söylemlerde bulunan kamu bankalarının ellerini taşın altına koymalarını istediğini vurgulayan Cengiz, "3 yıl boyunca sizin ücretleriniz artarak devam ediyor, enflasyon yaşanıyor ancak promosyonu bir kez alıyorsunuz ve kalıyor. Biz 6 kat artırımının ödenmesini ayrıca her yıl Ocak ayında enflasyon rakamlarıyla güncellenmesini ve aradaki farkın 3 yıl boyunca kamu çalışanlarına da ödenmesini istiyoruz. Ayrıca bu süreç içerisinde memurlardan talep edenlere 200 bin lira gibi bir ortalamada bir yıllık kredi verilmesini istiyoruz. 3 yıl tabii kısa bir süre değil. Bu süre içerisinde emeklilik, ölüm ve benzeri nedenle memuriyetten ayrılanlardan, defaten ödenmiş olan toplu sözleşme ücretini geri alınmamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ADALET İSTİYORUZ, ADİL OLUNMASINI İSTİYORUZ"