Enerji, ulaştırma ve tarım gibi sektörlerde ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan KİT’lerin yönetim anlayışı ve usulleri değişiyor. KİT’lerin yeniden yapılandırılmasını içeren taslak kısa süre içinde Meclis gündemine getirilecek. Taslak ile KİT’lerin kârlılık esasına dayalı ve profesyonel olarak yönetimi hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlığının bütçe görüşmelerinde kamu maliyesine ilişkin üç alanda reform taslağı hazırladıklarını, bu doğrultuda kamu ihale reformu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yönetişim reformu ve mahallî idarelerin mevcut mali kurallarının daha işlevsel olmasını sağlayacak reform önerilerini Meclis’e sunacaklarını açıklamıştı.

Edinilen bilgilere göre, ekonomi yönetiminin uzun süredir üzerinde çalıştığı KİT’lerin yeniden yapılandırılmasını içeren taslak kısa süre içinde Meclis gündemine getirilecek. Taslak ile KİT’lerin kârlılık esasına dayalı ve profesyonel olarak yönetimi hedefleniyor.

Ayrıca, performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılması, kamu işletmeciliğinde hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi, şeffaflığının artırılması, ticari hayatın gerektirdiği şekilde faaliyetlerinin sürdürülmesi ile etkinlik ve verimliliğinin daha yüksek düzeylere çıkarılması amaçlanıyor.

YÖNETİM YAPILARI DEĞİŞECEK

Faaliyetleri sebebiyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak ve bununla ilgili kurumsal düzenlemeler de hayata geçirilecek. Yeni taslak ile KİT’lerin yönetim kurulu üye sayıları, yönetim kurulu başkanlarının atama usulleri gibi konularda da değişiklik yapılması hedefleniyor.

ZARAR ETMELERİ ENGELLENECEK

Türkiye’de şu anda merkezî yönetimin kontrolü altında 19 KİT bulunuyor. Bu kuruluşlardan bazılarının borçları ve zarar etmeleri zaman zaman kamuoyunda tartışma konusu oluyor. Yeni reform taslağı ile KİT’lerin sürekli zarar etmelerinin önüne geçilmesi, hem yurt içinde hem de uluslararası arenada rekabet edebilirliklerinin artırılması, zarar eden KİT yöneticilerinin hesap vermesi gibi başlıklarda önemli düzenlemeler yapılması bekleniyor.

