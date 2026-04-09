Türk Hava Yolları'nın üst yönetimde büyük değişim yaşandı. Emeklilik ve istifaların ardından kritik koltuklara yeni isimler atandı.

Türk Hava Yolları (THY), üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti. Yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından, şirketin tepe yönetiminde görev değişimleri gerçekleşti.

AHMET BOLAT YERİNE MURAT ŞEKER

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile Genel Müdür Bilal Ekşi emekliye ayrılarak görevlerinden ayrıldı. Aynı toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Eş’in de görev süresinin sona erdiği açıklandı.

Boşalan İcra Komitesi Başkanlığı görevine Murat Şeker atanırken, İcra Komitesi üyeliklerine ise Ahmet Olmuştur ve Metin Gülşen getirildi. Öte yandan İcra Komitesi Üyesi Ramazan Sarı’nın da istifa ederek görevinden ayrıldığı bildirildi.

Murat Şeker

BİLAL EKŞİ'NN YERİNE AHMET OLMUŞTUR

Genel Müdürlük koltuğunda da değişim yaşandı. Emekliye ayrılan Bilal Ekşi’nin yerine, daha önce Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Olmuştur atandı. Şirket içinde yapılan diğer atamalar kapsamında Metin Gülşen, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olurken, Harun Baştürk ise Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Ahmet Olmuştur

KAP’a yapılan açıklamada, görevlerinden ayrılan yöneticilere katkılarından dolayı teşekkür edilirken, yeni atanan isimlere de başarı dileklerinde bulunuldu.

