‘Rotaban’ dünyaya açılıyor

Başarsoft Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, kamyonlara özel hazırladıkları navigasyonun cep telefonlarına da indirilebileceğini söyledi.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Şirketin yılda iki kez düzenlediği Teknoloji Günleri etkinliğinde konuşan Küçükpehlivan “Türkiye ve Avrupa haritaları yüklü bir şekilde, kamyonun yüksekliği, ağırlığı, uzunluğunu girebildiğiniz ve size, bu kamyona özel rota çizebilen hizmeti uzun zamandır veriyorduk. Şimdi ise bu navigasyonun, cep telefonlarına indirilebileceğinin müjdesini vermek istiyorum” dedi.

Uluslararası piyasaya çıkacak olan servis planlama uygulaması ‘Rotaban’ için YAZAKI isimli Japon otomobil firması ile anlaşma yaptıklarını belirten Küçükpehlivan, Türkiye dışında ilk projeyi Mısır’da başlatacaklarını, memnun kalırlarsa çalıştıkları 11 ülkeye de yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Küçükpehlivan “10 binden fazla kuryenin, 500 bin ile 1 milyon arasındaki paketlerini, hangi sırada dağıtacaklarını, performansı artıracak şekilde geliştiriyoruz. Uygulama Yurtiçi Kargo’da kullanıma alındı” diye konuştu.