Rusya’nın en büyük bankası Sber, Türkiye pazarına bu kez teknoloji ve yapay zekâ odaklı bir şirket olarak dönmeye hazır olduğunu açıkladı. Şirket yöneticisi Vedyakhin, Türk şirketleriyle görüşmeler yürüttüklerini belirterek iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Rusya’nın en büyük bankası Sber, Türkiye pazarına bu kez bankacılık değil teknoloji ve yapay zekâ odaklı bir şirket olarak yeniden dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

Sber Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Alexander Vedyakhin, Sber’in Türkiye’den banka kimliğiyle ayrılmasına rağmen pazara teknoloji şirketi kimliğiyle yeniden girmeye açık olduğunu belirterek “Sber’de bulunan teknolojilerimizle, yapay zekâ teknolojilerimiz ve ürünlerimizle Türk pazarına dönmeye ve Türkiye’deki müşterilere fayda sağlamaya her zaman hazırız” dedi.

Vedyakhin, Türk şirketleriyle bazı projeleri görüştüklerini ancak bunların şimdilik gizli tutulmasını tercih ettiklerini söyledi.

Türkiye’yi yakından tanıdığını ve DenizBank’ta çalıştığı dönemde ailesiyle birlikte ülkede üç yıl yaşadığını anlatan Vedyakhin, “Sber, Türkiye’yi çok seviyor. Ben şahsen ülkenizin büyük hayranıyım. Türkiye’ye ve Türk halkına dair çok sıcak anılarım var. Orada çok sayıda dostum bulunuyor” ifadelerini kullandı.



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