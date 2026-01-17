Türkiye Gazetesi
Sağlıkta yeni müjdeler! Geri ödeme listesi genişledi, SGK ödeme tutarları arttı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sağlık alanında yapılan yeni düzenlemeleri sıraladı. Buna göre, SGK'nın geri ödeme listesine yeni tıbbı malzemeler ve ilaçlar eklenirken, geri ödeme tutarları da artırıldı. İşte detaylar...
"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, tebliğde yapılan değişikliğe ilişkin paylaşımda bulundu. Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) sağlık hizmetlerine erişimi güçlendiren yeni düzenlemeler yaptıklarını belirtti.
SGK ÖDEME TUTARLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ
Bakan Işıkhan yeni düzenlemeleri şöyle sıraladı:
- Yenidoğan uygulamaları ve çocuk cerrahisi işlemlerinde, acil servis kırmızı alan işlemlerinde, nükleer tıp ve girişimsel hizmetlerde, hiperbarik oksijen tedavisi ve kemoterapi işlemlerinde ödenen tutarlar artırıldı.
- Hasta alt bezi, tekerlekli sandalye, işitme cihazı ile uyku ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelerde SGK ödeme tutarlarında yüzde 20 artış sağlandı.
- Safra yollarının yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve kalp ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan yenilikçi tıbbi malzemeler geri ödeme kapsamına alındı.
- Fabry hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç daha geri ödeme listesine eklendi."
