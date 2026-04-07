Orta Doğu'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış sonrası dünyanın en büyük bankası olarak bilinen JP Morgan'dan Türkiye için yeni bir analiz geldi. ABD'li banka, Türkiye için 2026 sonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltti. İşte detaylar...

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş, küresel ekonomiye de darbe vurdu. Enerji fiyatlarındaki yükseliş birçok ülkede enflasyonu yükseltti. Türkiye'de de enflasyon beklentilerinde yükseliş yaşanırken, dünyanın en büyük bankası olarak bilinen JP Morgan'dan Türkiye için yeni bir rapor geldi.

ENFLASYON TAHMİNİNDE YÜZDE 1,6'LIK ARTIŞ

ABD'li banka JP Morgan, Türkiye ekonomisi için hazırladığı analizde yıl sonu enflasyon ve faiz tahmininde yükselişe gitti. Dev banka enflasyon beklentisini yüzde 26,4'ten yüzde 28'e çıkardı.

Savaş hesapları değiştirdi! JP Morgan'dan Türkiye için yeni enflasyon ve faiz tahmini

SAVAŞ VURGUSU

Yayımlanan değerlendirmede, özellikle ABD ve İran arasında çıkan çatışmalar sonrası enerji fiyatlarındaki yükselişin makroekonomik görünüm üzerinde belirleyici olduğu vurgulandı. Küresel gelişmelerle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan artışın, Türkiye’de fiyat baskılarını yeniden artırdığına işaret edildi.

Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 30,9’a gerilemiş olsa da, enerji kalemlerindeki yukarı yönlü seyrin bu düşüşü sınırlayabileceği belirtildi.

ENFLASYON ÜZERİNDE BASKI ARTACAK

Analistler, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enerji fiyatlarını yukarı çektiğini ve bunun önümüzdeki dönemde enflasyon üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğini ifade etti. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin, tüketici fiyatlarına doğrudan yansıyan başlıca unsurlardan biri olduğu kaydedildi.

Savaş hesapları değiştirdi! JP Morgan'dan Türkiye için yeni enflasyon ve faiz tahmini

YIL SONU FAİZ TAHMİNİ 200 BAZ PUAN ARTTI

JP Morgan, Merkez Bankası'nın para politikasında da değişiklik bekliyor. TCMB'nin faiz artışına gidebileceğini belirten banka, yıl sonu faiz tahminini ise yüzde 32'den 34'e çıkardı.

JPMorgan değerlendirmesine göre, enerji kaynaklı maliyet baskıları sürdükçe para politikasında gevşeme beklenmiyor. Bu kapsamda faizlerin, tahmin edilenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası