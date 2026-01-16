Sabancı Holding iştiraki Çimsa, İntikamtepe Şehitliği yakınlarında bulunan Bozüyük Beyaz Kalker Sahası’nda sahip olduğu ruhsatın iptali için gerekli işlemleri başlatırken, bugüne kadar yapılan tüm başvuruları geri çekti.

ÖNDER ÇELİK / BİLECİK - İntikamtepe Şehitliği’ne yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan saha Çimsa’nın Eskişehir fabrikasının 80 yıllık ham madde ihtiyacını sağlayabilecek rezerve sahipti.

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar “Beyaz kalker dediğimiz aslında beyaz çimentonun ham maddesi. Buranın önemi Eskişehir fabrikamıza çok yakın konumda olması. Çimsa Eskişehir ve Mersin fabrikalarıyla dünyanın en büyük 2. beyaz çimento üreticisi. Burada üretilen çimento ile 70’ten fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Buranın 40 milyon ton rezervi var. Bu da Eskişehir fabrikamızın ihtiyacını 80 yıl boyunca karşılayacak bir rezerv anlamına geliyor” dedi.

2022’de bu sahanın işletme ruhsatını aldıklarını ifade eden Umut Zenar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"ÇED ve orman izin başvuru süreçlerini sorunsuz şekilde tamamladık. Onaylar tamamlandıktan sonra, geçtiğimiz aylarda tarafımıza bir tebligat yapıldı. Bu tebligatta da dendi ki; bu ruhsat alanının belli bir bölümünün SİT alanı kapsamında olduğu ilan edilmiş. Bilirkişi raporu çıkmamasına rağmen, bu bölgenin hassasiyetini gözeterek tüm başvurularımızı geri çektik. Burada tarihî kültürel varlıklarla ilgili bir tespit olması durumunda, biz buranın rehabilitasyonu, korunması yönünde de azami desteği vereceğiz. Hiçbir fayda şehitlerimizin aziz hatırasının üzerinde değil."

