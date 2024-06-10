Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Şekerbank'ta üst düzey atama!

Şekerbank'ta üst düzey atama!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şekerbank&#039;ta üst düzey atama!

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şekerbank'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mustafa Aşık atandı, Aşık, "Şekerbank'ın global çapta örnek bir başarı hikayesine dönüşme yolculuğunda bu önemli görevi üstlenmekten büyük gurur ve heyecan duyuyorum" dedi.

Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mustafa Aşık atandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD'de farklı bankalarda 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Aşık, Şekerbank'ta bireysel segment, özel bankacılık ve dijital bankacılık alanlarından sorumlu olacak.

Bankacılık kariyerine 1998'de Citibank New York'ta finansal analist olarak başlayan Aşık, 2002'de katıldığı JP Morgan Chase Bank'ta 2003'te New York Şube Müdürü olarak atandı. 2006'da HSBC Bank bünyesine katılan Aşık, HSBC New York'ta şube müdürü ve ardından bölge müdürlüğü faaliyetlerinden sorumlu yönetici olarak çalıştı.

2012 itibarıyla kariyerine HSBC Türkiye'de devam eden Aşık, özel bankacılık alanındaki birçok projenin kuruluş aşamasında önemli görevler üstlenerek Bireysel Bankacılık Birikim Yönetimi, Satış ve Sermaye Piyasaları Aracılık Hizmetleri Kıdemli Yöneticiliği ve Özel Bankacılık Grup Başkanı görevlerinde bulundu.

Aşık, 2020'den bu yana ING Türkiye'de bireysel ve özel bankacılık bölümlerinden sorumlu direktör olarak çalıştı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayan Aşık'ın Rochester Institute of Technology'de finans alanında Executive MBA derecesi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşık, Şekerbank'ın Türkiye geneline yayılmış köklü şube ağı ve Anadolu bankacılığındaki gücünün büyük bir potansiyeli ortaya koyduğunu belirtti.

Aşık, "Transformasyon programı kapsamında son beş yıldır dijital kanallara yapılan önemli yatırımların bu köklü miras ile birleşmesiyle Şekerbank'ın global çapta örnek bir başarı hikayesine dönüşme yolculuğunda bu önemli görevi üstlenmekten büyük gurur ve heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bayern Münih'in yıldızı 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi! Sosyal medyadaki taraftarlar harekete geçtiBurdur'da ormanlık alana girişler yasaklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav taban puanları açıklandı - Ekonomi20 bin öğretmen atanacak! Taban puanlar açıklandıCevdet Yılmaz canlı yayında açıkladı: Borsada kazançlar üzerinden vergi olmayacak - EkonomiCevdet Yılmaz canlı yayında açıkladıSGK uzmanı İsa Karakaş'tan memur ve emekleri üzecek kulis bilgisi! İşte merakla beklenen zam oranları - EkonomiMemur ve emekleri üzecek kulis bilgisi!Haftaya negatif başlangıç! Borsa 10 binin altına düştü - EkonomiBorsa 10 binin altına düştüHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten cari açık verileri hakkında olumlu mesaj - EkonomiBakan Şimşek yıl sonunu işaret ettiKredi kartı borcunu geciktirenler yandı! Tarihsel ortalama aşıldı, bankalar harekete geçti: Yakın takip başladı - EkonomiKredi kartı borcunu geciktirenler yandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...