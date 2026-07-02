Yok böyle iş ilanı! Gezerken 3 bin dolar para kazanma fırsatı
Kişisel gelişim uygulaması RiseGuide 'Küresel Karizma Kaşifi' pozisyonu için işe alım başlattı. İşe alınan kişi Avrupa'yı gezerken aylık 3 bin dolar (yaklaşık 2 bin 630 euro) maaş alacak. İşte detaylar...
- Seçilen kişiye aylık 3.000 dolar maaş ödenecek.
- Adayların enerjik, dışa dönük ve insanlarla iletişim kurmayı seven kişiler olması bekleniyor.
- AB ülkelerinde seyahat edebilme hakkı ve iki ay valizle yaşama isteği şart.
- Roma, Barselona, Lizbon, Paris gibi şehirler endekste yer alacak.
- RiseGuide, maaşın yanı sıra seyahat masraflarını da karşılayacak.
- Başvurular, özgeçmiş ve 3-4 dakikalık video ile RiseGuide'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.
Gezerek para kazanmak birçok seyahat tutkununun hayalini süslüyor. Ancak küresel ölçekte artan yaşam maliyetleri nedeniyle hem çalışıp hem de dünyayı gezmek her geçen gün daha zor hale geliyor. Peki, gezerken para kazanmak mümkün mü?
Kişisel gelişim uygulaması RiseGuide, Avrupa'da yabancılarla sohbet etmenin en kolay olduğu şehirleri belirlemek amacıyla "Global Charisma Scout" (Küresel Karizma Kaşifi) pozisyonu için işe alım başlattı.
GÖREVE SEÇİLEN KİŞİ AYDA 3 BİN DOLAR MAAŞ ALACAK
RiseGuide'ın açtığı pozisyon için seçilecek kişiye aylık 3 bin dolar (yaklaşık 2 bin 630 euro) maaş ödenecek. Görev kapsamında adaylardan ziyaret ettikleri şehirleri insanların sıcak yaklaşımı, konuşkanlığı ve iletişime açıklığı açısından değerlendirmeleri istenecek. Toplanan verilerle, yabancılarla sohbet başlatmanın en kolay olduğu şehirleri ortaya koyacak "Avrupa Karizma Endeksi" oluşturulacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Pozisyona başvuracak adayların enerjik, dışa dönük, bağımsız çalışabilen ve insanlarla iletişim kurmayı seven kişiler olması bekleniyor. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde seyahat edebilme hakkına sahip olmaları ve iki ay boyunca valizle yaşamaya istekli olmaları gerekiyor. İkinci bir yabancı dil bilmek ise adaylar için avantaj sağlayacak.
ENDEKSTE HANGİ ŞEHİRLER YER ALACAK?
Avrupa Karizma Endeksi'nde Roma, Barselona, Lizbon, Paris, Dublin, Atina, Amsterdam ve Berlin yer alacak. RiseGuide, maaşın yanı sıra seyahat süresince uçak biletleri, otel konaklamaları ve deneyim masraflarını da karşılayacak.
NASIL BAŞVURULUR?
"Global Charisma Scout" pozisyonuna RiseGuide'ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Adayların özgeçmişlerinin yanı sıra, neden bu görev için uygun olduklarını anlattıkları 3 ila 4 dakikalık bir video hazırlamaları gerekiyor. Başvuru kapsamında ayrıca Instagram veya TikTok gibi herkese açık sosyal medya hesaplarının bağlantılarının paylaşılması da isteniyor