2025-2026 balıkçılık sezonu beklentilerin altında başladı. Hamsi erken göç ederken, istavritte miktar az ve boylar küçük. SÜR-KOOP Başkanı Ramazan Özkaya, arz düşüşünün balık fiyatlarını 100-130 lira bandına çıkardığını belirtti.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) Başkanı Ramazan Özkaya, 2025-2026 balıkçılık sezonunun beklentilerin altında seyrettiğini söyledi.

Hava sıcaklıkları sebebiyle hamsinin erken göç ettiğini, istavritte ise hem miktarın az hem de boyların küçük olduğunu belirten Özkaya, bazı büyük teknelerin avcılığı durdurduğunu, sezonun kalan kısmının da büyük ölçüde bu şekilde geçeceğini ifade etti.

Balık fiyatlarındaki artışın temel sebebinin arz düşüşü olduğunu vurgulayan Özkaya, hamsinin kilogram fiyatının 100-130 lira bandında olduğunu kaydetti.

Yıllık kotanın yanında günlük kota uygulamasının da hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Özkaya “Bir gün kasa fiyatı 2 bin 500 liraya çıkıyor, başka gün 500 liraya düşüyor. Günlük kota olmadan arz-talep dengesi kurulamaz” dedi.

Sürdürülebilir balıkçılık için her balığın en az bir kez yumurta bırakmadan avlanmaması gerektiğini söyleyen Özkaya, su ürünleri mühendislerinin istihdam edilmesiyle kayıt dışı ve kaçak avcılığın azaltılabileceğini dile getirdi.

