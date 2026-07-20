SGK, Samsun'un İlkadım ilçesindeki 5 arsayı elektronik açık artırmayla satışa çıkardı. Toplam muhammen bedeli 215 milyon 760 bin TL olan taşınmazlar için ihaleler 31 Temmuz'da sona erecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, bugün itibarıyla mülkiyeti kuruma ait 5 ayrı gayrimenkulü, Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik maddelerine göre kurumun internet sitesinde yer alan Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

ARSALARIN TAMAMI İLKADIM İLÇESİNDE

Tamamı İlkadım ilçesinde yer alan gayrimenkullerden Çivril’deki bin 866 metrekare arsa (Ticaret Alanı) için 19 milyon 40 bin TL, Derecik’teki 6 bin 215 metrekare arsa (Gelişme Konut Alanı) için 70 milyon 880 bin TL, Kavacık’taki 8 bin 236 metrekare arsa (Gelişme Konut Alanı) için 59 milyon 300 bin TL, Kıran’daki 4 bin 739 metrekare arsa (Ticaret + Konut Alanı) için 60 milyon 440 bin TL ve Kılıçdede’deki 337 metrekare arsa (Konut Alanı) için 6 milyon 100 bin TL olmak üzere toplam 215 milyon 760 bin TL tahmini satış bedeli öngörülüyor.

TEMİNAT TUTARLARI NE KADAR?

Öte yandan, satışa çıkarılan arsalar için belirlenen teminat bedellerinin nakit olması halinde tahsilata yetkili bankalara yatırılması gerekiyor. Teminatın teminat mektubu olması halinde ise herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına başvuru bitiş tarihi mesai bitiminden önce teslim edilmesi zorunlu.

Satışa çıkarılan arsaların teminat tutarları ise şu şekilde: Çivril 952 bin TL, Derecik 3 milyon 544 bin TL, Kavacık 2 milyon 965 bin TL, Kıran 3 milyon 22 bin TL ve Kılıçdede 305 bin TL olarak belirlendi.

İhale, 31 Temmuz'da sona erecek.

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