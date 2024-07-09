Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek... En düşük emekli maaşı 12 bin liraya çıkıyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması gündemde. Düzenlemeden 1,8 milyon emekli faydalanacak. Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek.

Emekli maaşı için son kulis! Çalışma bakanı sunum yaptı, işte masadaki 3 rakam

Emekli maaşı için son kulis! Çalışma bakanı sunum yaptı, işte masadaki 3 rakam

HABER MERKEZİ ANKARA - SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 24,73 olarak netleşirken, bir gelişme de en düşük emekli maaşı alan emekliler cephesinde yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre; en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması gündemde. Temmuz zammının öncesinde 3,5 milyon emekli, en düşük aylık olan 10 bin lira maaş alıyordu. Son yapılan yüzde 24,73’lük zammın ardından 10 bin lira maaş alan emekli sayısı yaklaşık 1 milyon 800 bine inmişti.

Daha önce, AK Parti kurmaylarının, son 6 aylık enflasyon oranının dikkate alınarak en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunduğu, Çalışma Bakanlığının olumlu yaklaştığı ancak Maliye Bakanlığının bütçe dengelerini gerekçe göstererek konuya soğuk baktığı belirtilmişti.

Kurmayların bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en düşük emekli maaşının 12 bin lira olmasıyla ilgili bir rapor sunmasının beklendiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onay vermesi durumunda çalışmanın, Meclis tatile girmeden önce gündeme getirilmesi ve kabul edilmesi bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada “Emekli konusu ile ilgili çalışma devam ediyor. Herhangi bir karar verilmiş değil. OVP’nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan 1,8 milyon emeklinin 10 bin lira maaş aldığı düşünüldüğünde, emekli maaşındaki 2 bin liralık artışın maliyetinin, aylık 3 milyar 600 milyon lirayı bulacağı hesaplanıyor.