Sosyal destek baştan sona değişecek! Para almak için boşananlara sıkı takip başlıyor

Devlet milyonlarca kişiye sosyal yardım ödemesi yapıyor. Bu yardımı alan binlercesi, gücü olduğu hâlde iş aramazken, bir o kadarı da kayıtsız çalışıyor. Yeni dönemde çalışma kabiliyeti artırılacak ve ailenin gelir sağlaması öncelikli olacak.

Türkiye’de sosyal yardımla geçinen milyonlarca kişi için harekete geçiliyor. Yeni dönemde, çalışabilir durumdaki nüfus değerlendirilecek, kabiliyet kazandırılacak ve sosyal yardımlar buna göre belirlenecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 2022 yılında 4,42 milyon hane sosyal yardım alırken, 2023 yılında bu sayı 4 milyon 990 bini aştı. Başka bir deyişle her 5 aileden biri sosyal yardımdan faydalanıyor.

Yeni dönemde ise devlet bu yardımlara çekidüzen verecek. Babasının maaşını almaya devam etmek için eşinden ‘resmî’ olarak boşanan ama aynı evi paylaşmaya devam eden kadınlar, çalışma gücü olduğu hâlde herhangi bir işte çalışmayan, çalıştığı hâlde yardım kesilmesin diye sigortasının yapılmasını istemeyen kişiler tespit edilecek ve bu kişilerin istihdama katılması sağlanacak. Orta Vadeli Programda da yer alan hedef doğrultusunda çalışma yapılacak.

İlginizi Çekebilir Evlilik Kredisi şartları arasında toplam gelirin 2,3 asgari ücreti aşmaması bulunuyor

AİLE BAZLI İZLEME

Bu dönemde ‘iradi işsizlik’ olarak tanımlana fiilî durumun değişmesi sağlanacak. Atıl iş gücü harekete geçecek, böylece işletmelerin “İş var çalışacak insan yok” şikâyeti azalacak. Bu da ailelerin gelirinin ve doğal olarak refahının artmasına katkıda bulunacak. Geliri ve refahı artan ailenin de sosyal izolasyonu son bulacak. Program iş gücü piyasası ile ortaklaşa gerçekleştirilecek. İşsiz aile bireylerine yetenekleri çerçevesinde meslek edindirme eğitimleri verilecek. Bunlar aile bazında değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu aşamada açık işlerle ilgili olarak İŞ-KUR’la irtibata geçilecek, eleman arayan işletmelerle bağlantı kurulacak. Çalışmada meslek danışmanları da etkin rol oynayacak.

NÜFUSUN %20'Sİ YARDIM ALIYOR

Ülkemizde devletin ödediği onlarca çeşit sosyal yardım bulunuyor. Barınma, eğitim, engelli bakım, enerji, doğum, kreş, aşevi desteği, asgari geçinme dul ve yetim aylığı, yaşlılık aylığı gibi çeşitli destek çeşitleri bulunuyor. Sosyal yardım alan hane sayısında her geçen yıl artış dikkat çekiyor. 2017 yılında 3,2 milyon hane sosyal yardım alırken bu sayı 2023’te 4,99 milyona dayandı. Son 4 yılda sosyal yardım alan hane sayısı 1,7 milyon arttı. Bu da yüzde 52 artışa karşılık geliyor. Bir başka deyişle, 5 haneden biri sosyal yardım alıyor. Bu kişilerin nüfusa oranı, 2017 yılında yüzde 13,7 seviyesindeyken 2023’te yüzde 18,4’e yükseldi.

İlginizi Çekebilir Planlı üretime ilave destek! Mazot ve gübre çiftçiye bedava

AİDİYETİ ARTIRACAK MESLEK EDİNECEKLER

Yeni programda, çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edeceği beceriler ile aidiyet hissedeceği meslekleri edinmesine yönelik programlar hayata geçirilecek. Sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek, iş gücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının daha etkin kullanımı sağlanacak. Sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilebilirliği için eğitim ve meslek edindirme faaliyetleri yaygınlaştırılacak.